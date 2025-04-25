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影／朱立倫地院聲援黃呂錦茹 遭警方隔離禁入

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出席地院羈押庭，國民黨主席朱立倫（左三）與民代到場聲援，卻遭警方以拒馬隔離。記者潘俊宏／攝影
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出席地院羈押庭，國民黨主席朱立倫（左三）與民代到場聲援，卻遭警方以拒馬隔離。記者潘俊宏／攝影

北檢偵辦大罷免「死亡連署」時國民黨北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，檢方提出抗告，高院經過合議庭審理撤銷原裁定，案件將發回北院後今天再度開羈押庭。國民黨主席朱立倫及多位民代11點多陸續到北院聲援，遭警方以拒馬隔離禁入，朱立倫呼籲支持者明天上凱道抗議。

許多關心黃呂錦茹案件的立委賴士葆、王鴻薇、徐巧芯等民代上午陸續到地院關心羈押庭案件進度，朱立倫11點多也到場聲援，但是大批警方一早將地院博愛路以拒馬隔離禁止車輛進入，朱立倫只能在拒馬外受訪，呼籲支持者明天上凱道抗議執政黨的霸道蠻橫。徐巧芯等立委從另外一條路進入拒馬內，與3名黨工一起在拒馬內大喊司法不公，呼籲支持者上凱道抗議，遭到警方第一次警告後，徐巧芯表示不為難警方隨後離去。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出席地院羈押庭，國民黨主席朱立倫（圖）與多位民代到場聲援，朱立倫呼籲支持者明天上凱道抗議。記者潘俊宏／攝影
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出席地院羈押庭，國民黨主席朱立倫（圖）與多位民代到場聲援，朱立倫呼籲支持者明天上凱道抗議。記者潘俊宏／攝影
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出席地院羈押庭，國民黨主席朱立倫與多位民代到場聲援，卻遭警方以拒馬隔離，朱立倫呼籲支持者明天上凱道抗議。記者潘俊宏／攝影
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出席地院羈押庭，國民黨主席朱立倫與多位民代到場聲援，卻遭警方以拒馬隔離，朱立倫呼籲支持者明天上凱道抗議。記者潘俊宏／攝影

罷免

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