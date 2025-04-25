影／倒閣是選項 蔣萬安：沒有民主國家執政黨搞大罷免

面對全台大 罷免 ，台北市長蔣萬安近日拋出倒閣主張及對賴清德總統不信任投票，他上午出席松山區「市長與里長有約」前受訪強調，提倒閣是一種選項，讓策略具彈性，重要的是，要讓大家知道，全世界所有民主國家，沒有一個像民進黨這樣搞全面大罷免的執政黨。

蔣萬安上午出席松山區「市長與里長有約」，身陷罷免危機的立委徐巧芯及王鴻薇也參加，並與里長們逐一握手搏感情。會前蔣萬安受訪表示，立委徐巧芯與王鴻薇很關心地方事務，也很願意傾聽里長們意見。市府團隊也始終與台北市立委站在同一陣線，共同努力，讓中央與地方一起推動市政建設。