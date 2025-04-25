影／倒閣是選項 蔣萬安：沒有民主國家執政黨搞大罷免
蔣萬安上午出席松山區「市長與里長有約」，身陷罷免危機的立委徐巧芯及王鴻薇也參加，並與里長們逐一握手搏感情。會前蔣萬安受訪表示，立委徐巧芯與王鴻薇很關心地方事務，也很願意傾聽里長們意見。市府團隊也始終與台北市立委站在同一陣線，共同努力，讓中央與地方一起推動市政建設。
蔣萬安也強調，司法必須要公正，且不要讓外界感受政治介入司法印象。而他所提出的倒閣主張，就是一種選項，讓大家有更全面的角度去思考問題，決定台灣未來的走向。他說，這主張更讓策略具彈性，也能凝聚在野力量，也是契機。更重要的是，要讓大家知道，全世界所有民主國家，沒有一個像民進黨這樣搞全面大罷免的執政黨。
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