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罷免陳俊宇領表期限至4月27日 未領取將視同放棄

中央社／ 台北25日電

全國50案立委罷免案中，僅剩罷免民進黨立委陳俊宇的團體尚未赴中選會領取二階連署格式。中選會今天表示，此罷免案領表期限為27日下午5時30分前，若未依限領取連署人名冊格式，視為放棄提議。

陳俊宇的罷免案疑涉幽靈連署，檢調昨天已搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案，其中縣黨部前書記長俞凌傑、陳姓與李姓黨部幹部共3人，遭檢方聲請羈押禁見，法院預計今天上午開庭。

罷免陳俊宇領銜人也尚未赴中選會領取二階連署人名冊格式，引起關注。中選會今天回應媒體提問時指出，此案領銜人原欲於17日領取二階連署格式，但後改稱將於截止前領取，並未告知選務機關領取的確切時間。

至於陳俊宇罷免案的二階連署格式領取期限，中選會說明，此案期限為27日27日下午5時30分前，若未依限前來領取連署人名冊格式，視為放棄提議，不過，選務機關無從得知領銜人是否領取，或何時領取。

依公職人員選舉罷免法規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，立法委員罷免為60日。罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

根據中選會網站，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員罷免案應於40天內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

中選會網站指出，若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免

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