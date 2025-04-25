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影／罷藍團體宣布這3區過二階 調侃廖偉翔回議員媽服務處當執行長

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中五選區罷免黃健豪的發言人說，門檻是36323，現已有44426票。記者黃寅／攝影
中五選區罷免黃健豪的發言人說，門檻是36323，現已有44426票。記者黃寅／攝影

台中市罷藍委團體上午開記者會，宣布中四、五、六選區均已達到二階法定門檻，但為安全起見，希望再爭取市民支持，要達到超過法定門檻約130%以上的「安全門檻」才能確保能安全通過門檻。同時明天起也發起「台中祈福大遶境」在二、三、四、五、六選區裡發起騎機車遶境祈福的活動，以和藍營的426凱道活動抗衡。

這場記者會充滿歡樂氣氛，中四選區罷團發言人公布目前連署數字時甚至調侃的說，廖偉翔一開始還曾說罷免不會有3千人，但要恭喜他的是，目前已有4萬人「支持」未來可以讓他回家趟7年，而他母親（黃馨慧）的市議員服務處的執行長位置也等著他。說此話時，現場響起一片歡呼，網紅閩南狼還敲鑼響應。

中四發言人說，門檻是32931，目前已超過4萬，達法定120%，還希望再衝1萬份。

中六選區罷免羅廷瑋的發言人說，目前已達二階門檻27337，但因為「盧秀燕的選委會」一定會用最高的標準來檢驗，安全門檻一定要達到130%以上，所以會延長收件到5月5日，並希望大家衝刺。

中五選區罷免黃健豪的發言人也說，門檻是36323，現已有44426票，但距安全門檻5萬還有距離。因為達標只是到達法定門檻，但不見得到達絕對的安全，仍希望大家站出來拉高連署數量。

黃健豪針對罷免二階連署過門檻一事昨已表示「尊重」他說，尊重連署人的權利，待二階連署通過、進入三階投票，他會鼓勵支持者出來投不同意票。他會視為這是台灣首度國會期中選舉，接受民意的考驗。

會悲觀看待？黃健豪認為，不會，這是民意的展現，例如他剛在台中高鐵站就巧遇很多支持者，可能在罷免連署過程，反對罷免者比較沒有機會表達其意見，所以他也要呼籲愛護台灣民主、政治穩定的好朋友，投票日當天要出來投下反對罷免、不同意票，交由民意檢視、決定。

中六選區罷免羅廷瑋的發言人說，目前已達二階門檻27337。記者黃寅／攝影
中六選區罷免羅廷瑋的發言人說，目前已達二階門檻27337。記者黃寅／攝影
記者會充滿歡樂氣氛，中四選區罷團發言人公布連署數字時甚至還調侃廖偉翔。記者黃寅／攝影
記者會充滿歡樂氣氛，中四選區罷團發言人公布連署數字時甚至還調侃廖偉翔。記者黃寅／攝影
台中市罷藍委團體明天起將發起「台中祈福大遶境」在二、三、四、五、六選區裡發起騎機車遶境祈福的活動，以和藍營的426凱道活動抗衡。記者黃寅／攝影
台中市罷藍委團體明天起將發起「台中祈福大遶境」在二、三、四、五、六選區裡發起騎機車遶境祈福的活動，以和藍營的426凱道活動抗衡。記者黃寅／攝影
台中市罷藍委團體上午開記者會，宣布中四、五、六選區均已達到二階法定門檻。記者黃寅／攝影
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