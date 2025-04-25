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國民黨多黨部遭搜索 朱立倫：司法介入是台灣民主悲哀

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指涉罷免綠委的「幽靈連署」案遭搜索，國民黨主席朱立倫（右）上午於桃園市楊梅區出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會回應，民進黨真的是毫無底線，目標就是不准罷免民進黨，司法介入這是台灣民主的悲哀。記者翁唯真／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指涉罷免綠委的「幽靈連署」案遭搜索，國民黨主席朱立倫（右）上午於桃園市楊梅區出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會回應，民進黨真的是毫無底線，目標就是不准罷免民進黨，司法介入這是台灣民主的悲哀。記者翁唯真／攝影

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被指涉罷免綠委的「幽靈連署」案遭搜索，國民黨主席朱立倫上午於桃園市楊梅區出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會回應，民進黨真的是毫無底線，目標就是不准罷免民進黨，司法介入這是台灣民主的悲哀，挺罷藍而反罷綠，明天4月26日，下午凱道大家站出來。

針對國民黨多個黨部遭搜索，朱立倫今上午受訪表示，民進黨真的是毫無底線，用這樣不成比例的方式，從南到北只有一個目標就是不准罷民進黨不准罷綠，連罷綠的公文都要收走，就是要停止任何一切反對總統賴清德、反對民進黨，這是台灣民主的悲哀，司法完全是介入辦藍不辦綠，完全是在挺綠，挺罷藍而反罷綠。

朱立倫活動也提到，桃園二選區立委這一席，內部民調跟實際收到連署書有落差。民調其實在4月，立委涂權吉是受到普遍的支持、壓倒性的支持，而且有去連署的比例也是寥寥無幾，而最後的結果竟然是最早就過所謂的二階，「我覺得這個楊梅地方，第一個大家都非常訝異，而且整個的沿海地區，大家都覺得跟地方的民情反應完全不同，所以這是民進黨惡意操作的。」

至於4年內選3次，一直在選舉，朱立倫說，所有的桃園的鄉親都非常的反感，覺得明明去年1月13日才選完，而且立委們都那麼認真，民進黨只為了一黨之私，只是想要翻盤重選，就搞這種大罷免，真的是破壞台灣的民主，造成整個民眾的對立，這是非常不應該的，也呼籲所有民眾，反惡霸不要讓民進黨一黨獨、大一黨獨裁，明天4月26日，下午凱道大家站出來。

罷免

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