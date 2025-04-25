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罷免二階段達標 黃健豪號召10萬鄉親投不同意票

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
罷免國民黨立委黃健豪團體今天宣布罷免連署二階段達標，黃健豪回應，2024年的1月，台中市北區北屯區的民眾，以13萬4706的票數支持他進入國會，為人民發聲，很遺憾在一年後的今天，有另一群人要推翻一年前的選舉結果，所以他再次需要10萬的鄉親站出來，投下反對罷免票！圖／聯合報系資料照片
罷免國民黨立委黃健豪團體今天宣布罷免連署二階段達標，黃健豪回應，2024年的1月，台中市北區北屯區的民眾，以13萬4706的票數支持他進入國會，為人民發聲，很遺憾在一年後的今天，有另一群人要推翻一年前的選舉結果，所以他再次需要10萬的鄉親站出來，投下反對罷免票！圖／聯合報系資料照片

罷免國民黨立委黃健豪團體今天宣布罷免連署二階段達標，黃健豪回應，2024年的1月，台中市北區北屯區的民眾，以13萬4706的票數支持他進入國會，為人民發聲，很遺憾在一年後的今天，有另一群人要推翻一年前的選舉結果，所以他再次需要10萬的鄉親站出來，投下反對罷免票！

黃健豪表示，罷免案是現行法律及憲法賦予反對者的權力，但若惡質政客試圖操弄這個制度否定多數民意，利用國家資源全面性的翻桌，借用賴清德總統名言，「我們必須用 更大的民主來解決」。

黃健豪感謝北北屯的鄉親給他這個年輕人進入國會的機會。他說，就職以來他兢兢業業，每周五個法定工作天，三天委員會、兩天院會，大小法案質詢溝通協商，周末勤跑地方行程掌握選區民情及建設，做人做事總有不完美，各方也有批評指教，但他始終覺得是對選民負責、對工作熱情。

黃健豪也細數過去一年多的成績單，包括法律修正案共同提184案、臨時提案27案、記者會及公聽會21場、爭取核定交通建設22億、教育硬體2.6億、基礎設施4.2億、捷運藍線開工、橘線交通部核定、紅線提早10年規劃、綠線延伸分段提前施工等等。

黃健豪強調，他作為民選公職受選民託付，這是社會契約，也是當代民主制度的基礎，選舉本來就是工作的一部份，即便罷免成案在即，合約在身，依舊不能辜負所託，相關法案的推進及地方建設爭取，甚至國會外交及關稅障礙溝通，他們既然在這位置上，當然還是戮力從公。

黃健豪感謝去年有13萬4706票支持他，如今罷免連署已達門檻，他再次需要13萬4706選民的支持，等罷免投票時間公布後，希望肯定支持他的選民一起出門投票，「讓我們再贏一次！」

罷免

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