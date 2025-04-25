罷免影片「壞痣」劍止35藍委 謝龍介：點好痣會厄運纏身

大罷免進入二階連署的倒數階段，由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action」罷免影片計畫今天再度推出新片「點痣篇」。國民黨立委謝龍介今天表示，點好痣會厄運纏身，告訴罷團，要點誌就先問「龍介仙」。

「Taiwan Action」今天推出第8支罷免影片，影片中的小書僮細算發現臉上有「壞痣」多達35顆，被提醒必須要靠自己，且要分3次才能點掉。影片內容劍止35位遭罷免的國民黨立委意味濃厚。謝龍介表示，「好痣你把它點掉，你就會厄運纏身，所以不要亂點啦！告訴這些霸團，點痣要先問龍介仙。」

立法院長韓國瑜明天將出席國民黨舉辦的「426戰獨裁」集會，遭綠營批評違反議事中立。謝龍介說，民進黨每次院會杯葛、攻擊，不讓韓國瑜主持議事，民進黨先不中立在前，而韓國瑜現在是跟隨群眾走出來，對有權力的人做一些適度的提醒，這沒有什麼大驚小怪，韓國瑜做對的事情就勇往直前吧！

謝龍介也說，台南市30部車遊覽車一個動員都沒有，他在臉書公告以後，大家就急著報名繳保證金，這一個群眾運動會很成功，但重點不在對抗誰，而是紓解民眾內心對台灣前途的擔憂，尤其一般企業家很少鼓勵員工出來參與集會活動，那為什麼這次企業家會有鼓勵，就是看到整個行政團隊對美國關稅束手無策，所以這一次來自各方內心鬱悶的人要站上街頭，告訴賴清德總統、行政院長卓榮泰，民眾內心想的是什麼。

至於28日是否到中正一分局說明日前到北檢前抗議的經過，謝龍介說，中正一分局是受到內政部長劉世芳要脅後，才發出通知書，這就是政治力介入司法，害中正一分局重新發通知書要他說明，但中正一分局也知道現在是立法院開議期間，所以通知他辦公室主任可以派代理，他也許會因開會沒辦法離開，所以會找辦公室主任去說明。不過，謝龍介也說，檢察官如果要認為有必要到案說明，他就會去。