【即時短評】國家機器「離譜進化」 直接沒收罷免綠委公民權

國家機器介入大罷免鑿斧痕跡愈來愈深，如今宜蘭地檢署再「進化」，直接扣了罷免團體要前往中選會領二階連署書的公文，儼然「沒收」人民罷免權，司法阻礙罷免民進黨立委，無所不用其極，檢調甘願當民進黨政府打手，下一步是否要直接砍向國民黨中央？

各地地檢署辦罷免偽造文書案，只要有罷免民進黨立委縣市幾乎統統被調查，雙北、台南、高雄和宜蘭等，甚至有多人因此遭聲押，國家機器「辦藍不辦綠」即將全台大滿貫。

未料宜蘭地檢署更加離譜，昨天大動作搜索國民黨宜蘭黨部和罷免民進黨立委陳俊宇團體等，竟直接查扣要到中選會領取二階連署書的公文，又「正巧」今天是赴中選會領二階連署書最後一天，檢方起初還否認，但過沒多久又改稱調查站「不小心」把公文挾在一堆資料裡。

檢方昨天指揮調查站約談、搜索出示的通知書，明明載明偽造文書、個資法等罪嫌，法官同意的搜索範圍必是在連署名單等資料，中選會發出的是公務員製作的公文，與偽造文書罪中的私文書不同，也不可能寫上連署人的個資，檢調憑什麼查扣這張公文？法理完全無據，也顛覆罪刑法定原則。

一連串「巧合、不小心」等粗暴辦案手法，恐怕要直接沒收公民罷免權，陳俊宇直接安全下莊，少了罷免一席綠委危機，檢察官不為公民，卻為執政黨、賴清德總統精心排除路障，宜蘭地檢署事後稱要「協助」影印一份中選會的公文發還，但為何不還正本？難道要罷免團體赴中選會再度被各種理由刁難、碰壁？

司法官為民進黨服務的大戲還在上演，台北地檢署偵辦國民黨北市黨部主委黃呂錦茹偽造文書案，原本黃呂已被台北地院無保請回，北院裁定還寫無掌握實質證據。但北檢抗告成功，北院今再開羈押庭，藍營已一片憂心，是否淪為民眾黨前主席柯文哲交保後又押回翻版，背後「高層」的那隻手，又要介入多深？黨主席朱立倫是否要是下一個約談對象？