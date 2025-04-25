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宜蘭查罷免綠委連署案 藍縣黨部前書記長、總幹事遭羈押禁見

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免死亡連署案，聲押縣黨部前書記者俞凌傑等3人，宜蘭地院已裁定俞凌傑准押禁見。記者林佳彣／攝影
宜蘭檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免死亡連署案，聲押縣黨部前書記者俞凌傑等3人，宜蘭地院已裁定俞凌傑准押禁見。記者林佳彣／攝影

宜蘭檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免死亡連署案，昨大動作搜索國民黨縣黨部等6處，朝違反個資法、偽造文書等罪嫌偵辦，罷團領銜人、黨工、黨員共13人列被告，縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧遭檢方聲請羈押，宜蘭地院上午開聲押庭，俞凌傑及陳堅豐遭羈押禁見，另一人還在開庭中。

宜蘭地檢署日前接獲民眾檢舉及中央選舉委員會告發，罷免民進黨立委陳俊宇的連署書涉嫌偽造情資，分案調查比對，疑涉死亡幽靈連署47份、涉偽造連署10多份。

陳俊宇罷免案一階已通過，罷團昨天原定要到中選會領取二階連署書。檢察官昨天上午7時指揮宜蘭調查站、縣警察局兵分多路，搜索領銜人李惠玲等人住居所、國民黨宜蘭縣黨部及羅東民眾服務社等6處，帶回李惠玲及副領銜人官天德、俞凌傑等15人約談。

其中13人移至地檢署複訊，檢方訊後，今天凌晨聲押俞凌傑、陳堅豐及李姿慧，俞凌傑、陳堅豐已裁准，另一人開庭中。其餘罷免提案領銜人李惠玲20萬交保、副領銜人官天德15萬交保、黨部四組總幹事汪柏均及黃國蘭黨部主任李春燕、詹清華以及五結民眾服務站主任謝火木都是5萬交保、羅東民眾服務站主任林子平及黨員夏姓夫妻3萬交保。

宜蘭檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免死亡連署案，聲押縣黨部前書記者俞凌傑等3人，宜蘭地院已裁定俞凌傑准押禁見。記者林佳彣／攝影
宜蘭檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免死亡連署案，聲押縣黨部前書記者俞凌傑等3人，宜蘭地院已裁定俞凌傑准押禁見。記者林佳彣／攝影

罷免

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