影／遭控關閉罷林沛祥連署總部 基市府駁：整平騎樓絕無強制

罷免國民黨基隆立委林沛祥領銜人陳青逸今天指控在連署最後倒數衝刺，市府以騎樓整平施工理由要封鎖仁三路總部前騎樓，「司馬昭之心路人皆知」，要求連署站要把鐵門完全關閉，有干擾連署之嫌。市府回應說明，絕無強制要求店家停止營運，如果店家不同意就不會施工。

領銜人陳青逸今天凌晨表示，昨天下午3時40分，兩名身穿工程服裝的基隆市政府施工人員到罷免林沛祥總部連署站告知志工，必須在28日起開始封閉罷免連署站總部，要求連署站要把鐵門完全關閉，騎樓路面要長期施工，地磚全部翻修期間，封閉罷免總部的騎樓，禁止通行。

陳青逸表示，從頭到尾只派基層人員口頭通知志工，事先沒有取得屋主同意，迅雷不及掩耳，在短短3天內就要連署站「關門大吉」。施工期程不明確，一旦開始施工封閉騎樓，就無法讓民眾正常參加連署罷免，有刻意干擾連署進行之嫌。

基隆市政府工務處副處長錢惠存說，工務處聲明，在騎樓整平過程中並沒有要店家暫停營業，昨天是廠商向店家作最後確認，表示將要進場施工，可能會有影響，告知會打除、灌漿等程序，要取得店家的同意，確保工程順暢。

錢惠存表示，市政府居於公眾利益的考量整平騎樓，但騎樓是私權部分，施工過程中一定會留設通道，造成的不便希望商家體諒，所有的路段和商家都是一視同仁，並沒有針對連署站，也會取得同意再施工，如果溝通後仍不同意就不會施工，會跳過不同意店家的部分。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，基隆市政府推動騎樓整平工程，是為了改善行人的通行安全，無論是通知方式或施工模式，任何區域的推動作為都相同一致，並不會因此強制要求店家停止營運。

民進黨市議員鄭文婷則說，騎樓整平工程一直以來的流程一定是要先取得店家同意書，並辦施工說明會，但這次要施工的仁三路、愛四路到愛五路有很多店家表示不知情，也沒有同意書，市府的行政程序要更完備。