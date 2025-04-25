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領罷陳俊宇二階連署公文疑遭扣 吳宗憲嗆宜檢：憑什麼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
宜蘭檢調偵辦罷免死亡連署案，24日指揮調查站搜索國民黨宜蘭縣黨部，遭黨部指控扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書。國民黨立委吳宗憲今日炮轟宜蘭地檢，「把公文還回來，你憑什麼扣走，顯然就是要沒收宜蘭人的罷免權。」記者屈彥辰／攝影
宜蘭檢調偵辦罷免死亡連署案，24日指揮調查站搜索國民黨宜蘭縣黨部，遭黨部指控扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書。國民黨立委吳宗憲今日炮轟宜蘭地檢，「把公文還回來，你憑什麼扣走，顯然就是要沒收宜蘭人的罷免權。」記者屈彥辰／攝影

宜蘭檢調偵辦罷免死亡連署案，24日指揮調查站搜索國民黨宜蘭縣黨部，遭黨部指控扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書。國民黨立委吳宗憲今日炮轟宜蘭地檢，「把公文還回來，你憑什麼扣走，顯然就是要沒收宜蘭人的罷免權。」

罷免宜蘭縣民進黨立委陳俊宇進入二階連署，25日是向中選會領取二階罷免連署書的最後一天，少了公文恐難領取二階連署書。

吳宗憲說，要求宜蘭地檢署的檢察官，請在今天把二階連署的公文還回來。法官讓檢方去搜索，搜索扣押的範圍就沒有包括這分二階連署的公文，為什麼要把它扣走，「你憑什麼扣走，這跟你要偵辦的案子無關」。拜託司法人員不要再說謊，明明把公文扣走，當事人去要回的時候，卻直接發新聞稿說聲稱沒有扣且非事實。有沒有扣，在搜索扣押物品清單裡面，一目了然，憑什麼說謊，是不是要學台北地檢署襄閱主任檢察官發虛假的新聞稿，現在網站上看不到新聞稿，被抓包後就開始造假，學台北地檢的檢察官，調換鍾文智案的電話紀錄嗎？

吳宗憲表示，今天一個國家走到連道德標準要比一般人高的司法人員都出來說謊，這是什麼樣的一個政府，帶出來什麼樣的公務員、司法人員？只要是民主正常的國家，司法必須要獨立，不應該配合政客玩政治攻防。宜蘭地檢署莫名其妙，扣了二階連署的公文，顯然就是要沒收宜蘭人的罷免權，司法何時可以配合政治人物這樣玩？

吳宗憲強調，司法要讓人民能夠信任需要上百年的時間，但幾個案子就會把人民的信任感給玩完了。請宜蘭地檢署正視，弄錯就出來道歉。也希望檢察總長邢泰釗不要再干涉國家的政治，檢察總長這一次為了要求偵辦各地連署的案件，還召開視訊會議要求大家嚴辦。前幾天國民黨立委謝龍介質詢調查局長時，還問局長辦這個案子有無獎金，局長回應沒有。

吳宗憲表示，他從這個體系出來的很清楚，所謂的專案獎金也許沒有，現在大家財政都困難，但是專案敘獎是在案子辦完之後，才會專案簽出來的，所以當然沒有。但等案子辦完之後，會不會敘獎，會不會去專案簽請局長敘獎，這就等著看。今天全國的司法人員、檢察官，開始揣摩上意，為了升官做這些事情，這都不是司法系統健康的發展。

吳宗憲也說，搜索扣押的範圍是清清楚楚，搜索扣押的東西也必須載明在扣押筆錄，不要說是不小心夾進去，沒有這種事情。

罷免

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