吳沛憶連署修刑訴法441條 挨批助炒股犯脫罪背叛司法正義

民眾黨立委黃國昌指控民進黨立委許智傑等領銜提出「刑事訴訟法第」441條修正草案，正是為了要幫炒作大同股票遭重判定讞的台商鄭文逸脫罪。罷吳四騎士成員陳冠安今天點名正在遭罷免的民進黨立委吳沛憶也連署支持修法，並批評吳此舉是對司法正義的背叛。

許智傑等人領銜提出刑事訴訟法第441條修正草案，草案內容為，「訴訟繫屬中法律有修正或變更，確定判決因未適用新法致違背法令者，為受判決人之利益，檢察總長就該案件應提起非常上訴。案件經提起非常上訴，不停止刑罰之執行。但依前項規定提起非常上訴者，執行檢察官應即暫時停止刑罰之執行。」

陳冠安表示，黃國昌昨天爆料，許智傑等領銜提出的刑事訴訟法第441條修正草案，是為鄭文逸「量身打造」的脫罪法案。更令人不齒的是，這已不是民進黨第一次為鄭文逸「修法開脫」，去年就曾想修法幫鄭脫罪，當時被擋下，如今又來一次，難道民進黨真把人民當記憶力只有7秒的金魚？

陳冠安指出，此案在審查時，連司法院與法務部都反對，結果號稱新世代的吳沛億，竟然在此前連署支持這部惡法，選擇與司法共犯為伍、為惡勢力護航，這樣的立委，還有資格代表人民嗎？

陳冠安質疑，吳沛憶不是新世代立委嗎？「為何從中正萬華我陪你，變成貪汙腐敗吳陪你？」這根本是對司法正義的背叛、對民眾信任的踐踏！

陳冠安呼籲，吳沛億有責任必須公開說明，當初為何連署支持這部惡法？以及現在支不支持主動撤回這部惡法。否則，司法改革的第一步，就是罷免掉像吳沛億這樣挺特權挺修惡的立委。