爆氣戰綠議員「變身超級賽亞人」蔣萬安：遇到不公不義

台北市長蔣萬安近來不僅拋出倒閣說，揚言對賴清德總統不信任投票，前天更爆氣大戰民進黨台北市議員，外界稱他不再走溫良恭儉讓的王子路線，一人大戰民進黨，有如「變身超級賽亞人」。對此，蔣萬安上午受訪指出，他小時候看漫畫，知道悟空變身有2個條件，一個是溫和沉穩，第二個是遇到不公不義。

蔣萬安參加松山區「市長與里長有約」受訪，針對連署造假案北檢抗告成功，北院上午重開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的羈押庭，媒體問蔣萬安這是否是不公不義？蔣萬安說，「我們希望司法標準一致、公平公正」。