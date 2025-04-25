爆氣戰綠議員「變身超級賽亞人」蔣萬安：遇到不公不義
台北市長蔣萬安近來不僅拋出倒閣說，揚言對賴清德總統不信任投票，前天更爆氣大戰民進黨台北市議員，外界稱他不再走溫良恭儉讓的王子路線，一人大戰民進黨，有如「變身超級賽亞人」。對此，蔣萬安上午受訪指出，他小時候看漫畫，知道悟空變身有2個條件，一個是溫和沉穩，第二個是遇到不公不義。
蔣萬安參加松山區「市長與里長有約」受訪，針對連署造假案北檢抗告成功，北院上午重開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的羈押庭，媒體問蔣萬安這是否是不公不義？蔣萬安說，「我們希望司法標準一致、公平公正」。
媒體也問，會不會擔心北檢一直抗告，直到黃呂錦茹被收押為止？是否會繼續提倒閣？蔣萬安說，他提出倒閣主張 ，就是一個選項，讓大家有更全面角度來思考問題，決定台灣未來走向，同時在討論過程放入這主張，也能讓策略保持彈性，也能凝聚在野的力量，而且就是一個重要契機，更重要讓大家知道，全世界所有民主國家，沒有一個像民進黨這樣搞全面大罷免的執政黨。
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