黃呂錦茹在親友包圍下重回北院面對羈押庭 表情嚴肅、未發一語

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回；檢方抗告發回重裁；台北地院上午10時傳黃呂召開第二次羈押庭，黃呂在親友包圍下出庭，表情嚴肅、未發一語。

黃呂錦茹的抗告案本周二由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理，昨裁定出爐。

裁定指出，台北地院雖以黃呂錦茹涉犯偽造文書、個人資料保護法罪嫌不足駁回檢察官的羈押聲請，不過，卷內同案被告與證人供證、罷免案提議人名冊、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，經綜合勾稽，與黃呂有相當程度參與的情節不符，黃呂是否罪嫌不足？有研求餘地，撤銷發回台北地院更為裁定。

檢調接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐；本月17日搜索、黃呂錦茹等到案，聲押黃呂、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，法院審理裁定姚、初羈押禁見，但黃呂、曾罪證不足、當庭釋放。