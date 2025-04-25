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同庭法官見解不同...黃呂錦茹會走上柯文哲老路？ 今上午開羈押庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告發回重裁；台北地院訂今上午10時傳喚黃呂召開羈押庭，由法官宋雲淳承審。

2024年9月2日，台北地院強制處分庭偵查中對檢方聲押民眾黨主席柯文哲，一度由法官朱家毅裁定無保請回，檢方抗告成功，另由同庭法官呂政燁9月6日裁准羈押禁見，可見，即使同一庭庭員，亦可能對裁押與否有不同見解。

黃呂錦茹本月19日凌晨由法官陳采葳審理聲押案，認為檢方聲押黃呂屬「推論」性質，裁定無保請回，今天法院要重新審理並作裁定，黃呂是否循柯文哲「老路」受訴訟上不利益羈押禁見？值得關注，檢方如何論告、出證證據力強弱，同是關鍵。

黃呂錦茹的抗告案本周二由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理，昨裁定出爐。

裁定書指出，台北地院雖以黃呂錦茹涉犯偽造文書、個人資料保護法罪嫌不足駁回檢察官的羈押聲請，不過，卷內同案被告與證人供證、罷免案提議人名冊、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，經綜合勾稽，與黃呂有相當程度參與的情節不符，黃呂是否罪嫌不足？有研求餘地。

裁定認為，檢察官抗告所指原無保請回裁定未詳細審酌卷內事證有理由，原裁定既有可議之處，即無可維持，應撤銷發回原審法院更為裁定。

檢調接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐；本月17日搜索、黃呂錦茹等到案，聲押黃呂、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，法院審理裁定姚、初羈押禁見，但黃呂、曾罪證不足、當庭釋放。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片

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