同庭法官見解不同...黃呂錦茹會走上柯文哲老路？ 今上午開羈押庭

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告發回重裁；台北地院訂今上午10時傳喚黃呂召開羈押庭，由法官宋雲淳承審。

2024年9月2日，台北地院強制處分庭偵查中對檢方聲押民眾黨主席柯文哲，一度由法官朱家毅裁定無保請回，檢方抗告成功，另由同庭法官呂政燁9月6日裁准羈押禁見，可見，即使同一庭庭員，亦可能對裁押與否有不同見解。

黃呂錦茹本月19日凌晨由法官陳采葳審理聲押案，認為檢方聲押黃呂屬「推論」性質，裁定無保請回，今天法院要重新審理並作裁定，黃呂是否循柯文哲「老路」受訴訟上不利益羈押禁見？值得關注，檢方如何論告、出證證據力強弱，同是關鍵。

黃呂錦茹的抗告案本周二由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理，昨裁定出爐。

裁定書指出，台北地院雖以黃呂錦茹涉犯偽造文書、個人資料保護法罪嫌不足駁回檢察官的羈押聲請，不過，卷內同案被告與證人供證、罷免案提議人名冊、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，經綜合勾稽，與黃呂有相當程度參與的情節不符，黃呂是否罪嫌不足？有研求餘地。

裁定認為，檢察官抗告所指原無保請回裁定未詳細審酌卷內事證有理由，原裁定既有可議之處，即無可維持，應撤銷發回原審法院更為裁定。