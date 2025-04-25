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檢調辦藍不辦綠將全台大滿貫？藍營憂：下一步劍指黨主席

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大罷免潮，有罷免民進黨立委的區域包含雙北、台南、高雄、宜蘭都被調查，。本報系資料照。
大罷免潮，有罷免民進黨立委的區域包含雙北、台南、高雄、宜蘭都被調查，。本報系資料照。

罷免潮，有罷免民進黨立委的區域包含雙北、台南、高雄、宜蘭都被調查，藍營憂心，若連台中等地也被調查，將形成「辦藍不辦綠、搜索大滿貫」，未來劍指黨中央不言可喻，綠營用司法斬斷在野黨罷免執政黨的力道；白營憂，過去以為不可能發生的事情都可能發生。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢不諱言，「現在早就辦藍不辦綠，完全違反比例原則，各地檢察官到底是政治辦案，態勢很清楚。」他認為，執政黨透過檢調來保護自己，包含最弱的宜蘭立委陳俊宇、台北立委吳沛憶，以司法製造寒蟬效應，斬斷在野黨罷免執政黨的力道。

他再指出，執政黨動用司法來清算鬥爭在野黨，接下來可能聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，藉由聲押她，進一步往上延燒，約談國民黨秘書長黃健庭、黨主席朱立倫。

李明賢說，現在只能凝聚在野黨力量，走上街頭，據他了解，426後，在野黨會有一群人會轉向中正紀念堂繼續靜坐抗爭，要向執政黨展現力量。對於執政黨清算鬥爭、抄家滅族的模式，除了抗爭，別無他法；執政黨有國家機器，我們有基層民意，要持續抗爭下去，不是一天就結束。

他認為，台灣不是只有民進黨的聲音才是民意，得要聽到另外一半的聲音，尤其藍白在國會席次加起來是多數。「如果要火車對撞的話，就必須要展現民意」，不能讓民進黨侵門踏戶、抄家滅族，甚至還認為奏效，在野黨不挺身反抗，就是退無失所，所以一定要站出來。

民眾黨北市議會黨團總召張志豪認為，民進黨已經非常明顯是政治辦案，依當前局勢看來，綠營無所不能，應該是沒有極限，未來會到什麼樣的程度，已經無法預測。回歸司法公正性，現在檢舉案件以國民黨居多，即使也有民進黨案件，似乎沒看到執政黨辦綠營的跡象。

張志豪說，如果罷免案真的有什麼狀況，該辦就辦，但是目前態勢完全就是政治辦案、政治思考的模式，完全沒有司法公正和公義的存在。照此邏輯推理下去，情勢會擴大、升高到什麼樣的趨勢，例如國民黨中央會不會被搜索，未來都很難預料，「過去以為不可能發生的事情都有可能發生。」

罷免

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