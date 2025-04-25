影／罷免林沛祥總部被要求關閉整修騎樓？ 領銜人控：司馬昭之心

罷免國民黨基隆立委林沛祥連署領銜人陳青逸今天表示，昨天有市府工程人員要求在28日前仁三路連署站總部把鐵門完全關閉，騎樓路面整平翻修，封閉罷免總部的騎樓禁止通行。陳指控市府在最後倒數衝刺，以施工理由要把連署站騎樓封鎖，「司馬昭之心路人皆知」。

領銜人陳青逸今天凌晨表示，昨天下午3時40分，兩名身穿工程服裝的基隆市政府施工人員到罷免林沛祥總部連署站告知志工，必須在28日起開始封閉罷免連署站總部，要求連署站要把鐵門完全關閉，騎樓路面要長期施工，地磚全部翻修期間，封閉罷免總部的騎樓，禁止通行。

陳青逸說，基隆市政府沒有公文預告，從頭到尾只派基層人員口頭通知志工，事先沒有取得屋主同意，迅雷不及掩耳，在短短3天內就要連署站「關門大吉」。施工期程不明確，一旦開始施工封閉騎樓，就無法讓民眾正常參加連署罷免，有刻意干擾連署之嫌。

陳青逸認為，罷免林沛祥正要進入最後倒數衝刺，基隆市政府選擇在極短的時間內，以施工的理由要求罷免林沛祥連署站長期拉下鐵門，把連署站騎樓全面封鎖，司馬昭之心路人皆知。

基隆絕沛團隊懇請國人聲援基隆市民，避免基隆罷免總部連署站被基隆市政府關門大吉，也請國人盡快站出來連署罷免各選區的國民黨立委。

基隆市政府目前尚未提出回應，相關人員表示，將在了解後處理。但基隆市政府正在附近道路施工整平騎樓，在目前已施工的路段有設施工牌告示，指為讓民眾有舒適及便利的行走空間，市府自去年12月開始「基隆市仁愛區廟口周邊等騎樓整平工程」，預定今年9月30日完工，施工期間造成生活不便表示歉意。