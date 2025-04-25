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追查罷免死亡連署 宜檢聲押國民黨縣黨部前書記長等3人

聯合報／ 記者戴永華王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭地檢署凌晨裁定國民黨縣黨部前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧，3人聲請覊押禁見。記者戴永華/攝影
宜蘭地檢署凌晨裁定國民黨縣黨部前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧，3人聲請覊押禁見。記者戴永華/攝影

宜蘭地檢署偵辦罷免死亡連署案，昨天大動作搜索國民黨縣黨部等6處，帶走罷免領銜人及副領銜人、縣黨部幹部多人，晚間依違反個資法、偽造文書罪嫌，陸續把12人移送地檢署複訊。今天凌晨縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧，3人遭檢方聲請羈押禁見。

其餘罷免提案領銜人李惠玲20萬交保、副領銜人官天德15萬交保、黨部四組總幹事汪柏均5萬交保、黃國蘭黨部主任李春燕及詹清華各5萬交保、羅東民眾服務站主任林子平3萬交保、五結民眾服務站主任謝火木5萬交保，夏姓夫妻3萬交保。法院預計今天上午開聲押庭。

宜蘭地檢署日前接獲民眾檢舉及中央選舉委員會告發，罷免民進黨立委陳俊宇的連署書涉嫌偽造情資，分案調查比對，疑涉死亡幽靈連署47份、涉偽造連署10多份，檢察官昨天7時指揮宜蘭調查站、縣警察局兵分多路，搜索領銜人李惠玲等人住居所、國民黨宜蘭縣黨部及羅東民眾服務社等6處。

檢調人員從縣黨部及羅東民眾服務社帶走幾大袋文件，帶回李惠玲及副領銜人官天德、黨部前書記者俞凌傑等人約談，晚間以被告身分，10人陸續移送地檢署複訊直到今天凌晨2時許。

至於國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌昨晚回國，因重感冒就醫休息，外傳近日可能被約談。

國民黨宜蘭縣黨部主任李姿慧遭地檢署聲請覊押禁見。圖/讀者提供
國民黨宜蘭縣黨部主任李姿慧遭地檢署聲請覊押禁見。圖/讀者提供

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