超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

宜蘭檢調偵辦罷免死亡連署案，今（24日）指揮調查站搜索國民黨縣黨部，事後遭黨部指控扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書，因事關重大，地檢署火速澄清「未查扣」，但縣黨部指證歷歷，雙方各說各話。檢方晚間再向調查站了解，最後坦承「不小心」把這張重要公文挾帶走了。

宜蘭罷免立委陳俊宇進入二階連署，明天是向中選會領取二階罷免連署書的最後一天，罷免團體原計畫今天上午9時前往中選會領取二階罷免的連署書，但縣黨部一早遭搜索，帶走2袋文件資料，事後縣黨部發現，要前往中選會領取二階連署書的公文不見了，指控遭檢調扣走。

消息傳出後，縣議員楊弘旻與黃琤婷痛批，檢調選擇性辦案，不擇手段打壓公民團體及查辦國民黨，展開赤裸裸政治追殺，無所不用其極，罷免是憲法賦予人民權利，檢調竟然扣走公文，太誇張，一連串動作「昭然若揭」，無非就是要擋下罷免案。

依規定，罷免領銜人收到中選會的公文後10天內，必須持公文前往中選會領取二階罷免的連署書。縣黨部書記長武建華說，領銜人李惠玲本月17日簽收公文，領取連署書最後期限27日，由於26日與27日是假日，所以明天（25日）最後一天，他們原訂今天上午9時出發前往中選會領取罷免連署書，但縣黨部一早被搜索，連公文都被扣走。

此事關重大，擔心誤解造成反彈，宜蘭地檢署晚間火速發布新聞稿澄清，並未查扣二階連署書公文，與事實不符；但黨部書記長武建華仍指證歷歷，被帶走的就是中選會寄給領銜人的公文。

據了解，由於領銜人李惠玲因有事，由副領銜人官天德持李的委託書及印章，連同中選會的這張公文，請縣黨部一組總幹事陳堅豐昨天（24日）開車載官天德前往中選會，與武建華在台北會合，但人尚未出發，李、官、陳3人就全被帶走約談。

武建華說，時間就剩1天，他因擔心領不到連署書，馬上與陳堅豐的辯護律師連絡，「公文確實在搜索時帶走」。

地檢署雖一度澄清未查扣公文，晚間再向調查站了解，坦承「不小心」把公文挾在一堆資料裡帶回檢視，不過調查站約談時，知道領取連署署時間緊急，「協助」影印一份中選會的公文下來，連同陳堅豐提及的委託書及身分證等，請律師轉知給黨部書記長。

武建華說，如此重要的公文被帶走是事實，檢調竟然不承認，讓人難以接受，且為何不歸還公文正本？還用影本？黃琤婷議員批評「超扯」，扣了就是扣了，如此嚴重疏失怎能說「不小心」？錯過時間就不能領連署書，事關民眾權益，是在「搞什麼烏龍？！」