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二階連署倒數 曹興誠：綠應做罷團側翼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
反共護台志工聯盟舉辦「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會，罷免徐巧芯領銜人曹興誠表示，「現在很需要用公開透明的方式推動大罷免。」他也呼籲，民進黨應積極做罷團的側翼。記者林俊良／攝影
反共護台志工聯盟舉辦「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會，罷免徐巧芯領銜人曹興誠表示，「現在很需要用公開透明的方式推動大罷免。」他也呼籲，民進黨應積極做罷團的側翼。記者林俊良／攝影

全台罷免立委二階連署進入倒數計時階段，聯電創辦人曹興誠表示，國民黨現在是中共側翼，而且非常積極，呼籲民進黨要做罷團的側翼，發揮組織、黨工加入罷免運動，義不容辭擔起政治責任，讓卅五位泛藍立委的二階連署拚出比安全門檻多三成數量。

民進黨立委沈伯洋指表示，罷免連署需要收集到百分之一三○的安全門檻，是因為連署會有錯誤等，雖然可以有補件的機會，但是十天的補件期與四十天審查期，將會使需要補件的立委罷免投票日和公投的投票日同在八月廿三日舉行，而當罷免投票和公投被綁在一起，將會落入國民黨與民眾黨所設下的陷阱，使得討論議題聚焦於公投而非罷免。

曹興誠呼籲，各罷團應該如實讓外界知道罷免連署書的收件情況，透過公開透明具有誠信方式推動大罷免，也盼各地罷團停止蓋牌或是低估連署書收件情況。例如罷免國民黨立委徐巧芯團體「剷除黑芯」就宣布，目前已收到三萬六千份連署書，突破二階門檻且達到百分之一五○的目標。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，四二六遊行已成國民黨黨魁前哨戰。朱立倫領導無方，導致國民黨中央陷入領導危機，內部也出現嚴重路線之爭，民進黨尊重四二六遊行，但希望活動理性平和，不要再出現傷及國家利益的言論，也不要有傷害人民情感的主張。

吳思瑤 徐巧芯 曹興誠 朱立倫 沈伯洋 罷免 連署書

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