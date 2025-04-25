檢調搜藍宜縣黨部 中選會公文被扣走

國民黨四二六凱道遊行前，檢警調昨再搜索國民黨宜蘭縣黨部、罷免綠委陳俊宇團體領銜人等住處，朝偽造文書、違反個資法罪嫌偵辦，中選會公文被扣走，罷團恐來不及領取二階連署書。至於北市黨部主委黃呂錦茹也捲入罷免偽造文書案，原本裁定無保請回，高院撤銷原裁定，今天上午地院將重開羈押庭。

繼台南、雙北、高雄、嘉義黨部相繼遭搜索，宜蘭警調昨兵分多路搜索罷團領銜人李惠玲等人住家、縣黨部及羅東民眾服務社，前後歷時五個半小時，中午十二時卅六分才離開，帶走十人和一箱文件。據了解，罷免民進黨立委陳俊宇被查出四十多份涉死亡連署、十多份涉偽造。

包括宜蘭縣黨部主任李姿慧、罷團領銜人李惠玲、副領銜人官天德、羅東民眾服務社主任林子平等推動罷免人員，昨一早就被帶走。黨部主委林明昌赴大陸進香，暫時倖免。

有黨員聞訊前去關心、索取連署書或詢問四二六遊行，發現黨部被搜索，怒斥「獨裁」、「惡魔」，將為明天大遊行添柴火。罷團無奈說，過程都確實連署，但收到死亡連署無從查證。

藍營批賴政府不擇手段，是為了擋下連署案，縣黨部書記長武建華說，四月十七日簽收中選會公文，依規定十天內領取二階罷免連署書，最後期限是廿七日，廿六、廿七日逢假日，今天是最後一天，若公文未發還，恐受影響。國民黨不分區立委吳宗憲服務處也設在黨部，他說，按照現在辦藍不辦綠的模式，宜蘭罷綠團體沒有被約談，才會讓人出乎意料之外。這都是在用司法的力量壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

「宜蘭人四二六遊行要站出來。」國民黨宜蘭縣議員黃琤婷怒批，「這不是偵辦，是打壓；不是民主，是赤裸裸政治追殺」，動用國家機器對付異議者令人不寒而慄，國民黨不會因此噤聲。

面臨罷免的陳俊宇說，過程中疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至死亡連署，已非單純行使人民權利，而是踐踏民主制度。

宜蘭地檢署聲明，接獲民眾檢舉及中選會告發分案調查，指揮搜索李惠玲等人住居所及國民黨宜蘭縣黨部共六處，通知相關人員到案查證。晚間八時卅分移送複訊，檢方裁定領銜人李惠玲訊後以廿萬元交保、副領銜人官天德十五萬元交保、黨員夏姓夫妻各三萬元交保。

另外，黃呂錦茹捲入罷免「雙吳」連署造假案，北檢搜索約談後聲押，台北地院法官裁定無保請回，檢方抗告成功，台灣高等法院審理裁定發回。裁定書指出，地院以黃呂錦茹涉案罪嫌不足駁回檢方羈押聲請，但綜合勾稽供詞、通訊軟體對話紀錄等，是否罪嫌不足「仍有研求餘地」，原裁定既有可議之處，即無可維持，撤銷發回地院更裁。