聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 晚間2名國民黨員各3萬元交保
宜蘭地檢署偵辦罷免死亡連署案，今天發動搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處據點，帶走罷免領銜人及副領銜人、還有縣黨部幹部等8人，朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦，晚間陸續移送地檢署複訊，其中黨員夏姓夫妻訊後，先以各3萬元交保。
宜蘭地檢署接獲民眾檢舉及中央選舉委員會告發，罷免民進黨立委陳俊宇涉嫌偽造情資，分案調查比對，疑涉死亡幽靈連署47份、涉偽造連署10多份，檢察官今天指揮宜蘭調查站、縣警察局兵分多路，搜索領銜人李惠玲等人住居所、國民黨宜蘭縣黨部及羅東民眾服務社共6處。
檢調人員從縣黨部及羅東民眾服務社帶走幾大袋文件，帶回領銜人李惠玲及官姓副領銜人、黨部前書記者俞凌傑、黨部4組汪姓總幹事、李姓主任、1組陳姓總幹事、夏姓黨員夫婦等8人約談到案，晚間陸續移送地檢署複訊。
8人都暫列被告，其中夏姓夫妻訊後，先以各3萬元交保。至於國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今晚返國，因重感冒就醫休息，外傳近日可能將遭約談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言