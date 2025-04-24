宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 晚間2名國民黨員各3萬元交保

宜蘭地檢署偵辦罷免死亡連署案，今天發動搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處據點，帶走罷免領銜人及副領銜人、還有縣黨部幹部等8人，朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦，晚間陸續移送地檢署複訊，其中黨員夏姓夫妻訊後，先以各3萬元交保。

宜蘭地檢署接獲民眾檢舉及中央選舉委員會告發，罷免民進黨立委陳俊宇涉嫌偽造情資，分案調查比對，疑涉死亡幽靈連署47份、涉偽造連署10多份，檢察官今天指揮宜蘭調查站、縣警察局兵分多路，搜索領銜人李惠玲等人住居所、國民黨宜蘭縣黨部及羅東民眾服務社共6處。

檢調人員從縣黨部及羅東民眾服務社帶走幾大袋文件，帶回領銜人李惠玲及官姓副領銜人、黨部前書記者俞凌傑、黨部4組汪姓總幹事、李姓主任、1組陳姓總幹事、夏姓黨員夫婦等8人約談到案，晚間陸續移送地檢署複訊。