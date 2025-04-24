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宜蘭二階連署書公文遭檢調扣走 藍批：擋罷免不擇手段

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部，連領取罷免連署書的公文都被檢調扣走，藍營痛批作法粗暴、誇張，阻撓罷免的心態「昭然若揭」，罷免案的二階連署很可能走不下去。記者戴永華／攝影
檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部，連領取罷免連署書的公文都被檢調扣走，藍營痛批作法粗暴、誇張，阻撓罷免的心態「昭然若揭」，罷免案的二階連署很可能走不下去。記者戴永華／攝影

檢調今天大動作搜索調查宜蘭罷免綠委疑涉死亡連署，由於罷免立委陳俊宇已經進入二階連署，罷免團體原計畫今天上午前往中選會領取連署書，但縣黨部一早遭搜索，就連領取連署書的公文都被檢調扣走。藍營痛批作法粗暴、誇張，不擇手段就是為了擋下連署案。

依規定，罷免領銜人收到中選會的公文後10天內，必須持公文前往中選會領取二階罷免的連署書，縣黨部書記長武建華證實，領取連署書的中選會公文在今天上午被檢調扣走。

國民黨縣議員楊弘旻痛批，檢調配合政治操作，不擇手段打壓公民團體及藍營罷免綠委，展開赤裸裸的政治追殺，製造綠色恐怖，真的「太過份」；黃琤婷議員說，民進黨無所不用其極，罷免是憲法賦予人民權利，檢調竟然扣走公文，粗暴、誇張，一連串動作「昭然若揭」，無非就是要擋下罷免案。

縣黨部表示，第一階段提案領銜人李惠玲本月17日簽收中選會的公文，規定在10天內領取二階罷免連署，領取連署書最後期限27日，由於26日與27日是周六日，所以明天是最後一天，他們原訂今天上午9時出發前往中選會領取罷免連署書，但縣黨部一早被搜索，連公文都被扣走。

據了解，由於領銜人李惠玲今天有事，由副領銜人官天德持李的委託書及印章，連同中選會的這張公文，請縣黨部一組總幹事陳堅豐開車載官天德前往中選會，但是人尚未出發，李、官、陳3人就全被帶去約談。

縣黨部表示，10天內如果沒有領到二階罷免連署書，罷免綠委陳俊宇的行動可能走不下去，縣黨部已經把情況緊急陳報黨中央，研議接下來要如何推動二階罷免連署。　

中選會 國民黨 民進黨 罷免 連署書 陳俊宇 黃琤婷

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