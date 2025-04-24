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黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

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黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹本月19日清晨無保請回後，與國民黨主席朱立倫低聲交談。圖／聯合報系資料照片
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹本月19日清晨無保請回後，與國民黨主席朱立倫低聲交談。圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉及民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定她無保請回、當庭釋放；檢方抗告，台灣高等法院昨發回重裁，台北地院預訂明天上午10時傳喚黃呂錦茹召開羈押庭。

黃呂錦茹的抗告案本周二由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理，昨天裁定出爐。

裁定書指出，台北地院雖以黃呂錦茹涉犯偽造文書、個人資料保護法罪嫌不足駁回檢察官的羈押聲請，不過，卷內同案被告與證人供證、罷免案提議人名冊、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據，經綜合勾稽後，與黃呂有相當程度參與的情節不符，黃呂是否罪嫌不足？有研求餘地。

裁定認為，檢察官抗告所指原無保請回裁定未詳細審酌卷內事證為有理由，原裁定既有可議之處，即無可維持，應撤銷發回原審法院更為裁定。

檢調接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐；辦案人員本月17日搜索、黃呂錦茹等人到案，聲押黃呂、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，法院審理，裁定姚、初羈押禁見，但黃呂、曾裁定當庭釋放。

罷免

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