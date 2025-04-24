罷免綠委李坤城團體赴中選會領表 剩陳俊宇案未領

國民黨青年軍、罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑先前戴納粹符號臂章引發爭議，中選會證實，李坤城罷免案今天已領取二階連署人名冊格式；全國50案立委罷免案中，僅剩罷免民進黨立委陳俊宇的團體尚未赴中選會領表。

新北地檢署先前偵辦不實連署案，搜索約談宋建樑等人到案，當時宋建樑戴著納粹符號臂章抵新北檢複訊，引發軒然大波，經檢察官複訊後諭令以新台幣8萬元交保。此外，中國國民黨宜蘭縣黨部今天遭檢調搜索，帶走2名黨工。據了解，疑似與罷免陳俊宇連署案有關。

中選會先前已公布全國立委罷免案連署截止日期，今天再更新資料，顯示李坤城罷免案今天已領取連署人名冊格式，連署截止日期為6月23日。

中選會先前透過新聞稿表示，依公職人員選舉罷免法規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，立法委員罷免為60日。罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

根據中選會網站，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員罷免案應於40天內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

中選會網站指出，若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。