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罷團稱餅舖遭查水表「被罰20萬」新北駁斥：從未開罰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水知名餅店三協成餅舖。本報資料照
淡水知名餅店三協成餅舖。本報資料照

罷免浪潮來襲，罷免藍委洪孟楷罷團今指團隊據點淡水老店「三協成餅舖」，因「鹹蛋黃」標示未註明蛋種遭罰20萬，因此店家選擇不再公開擔任連署據點，罷團認為遭被查水表被罰20萬。不過新北衛生局發聲明澄清，從未有開罰淡水三協成20萬紀錄。

淡水三協成餅舖日前貼出公告，因業務需求暫停收連署書。罷免洪孟楷領銜人方柏翔指出，三協成餅舖自第一階段起即加入支持行列，平均每日可收到約200件連署書，對於第二階段尚未達標的罷免行動而言，是一筆不小的動能損失，但一個長期支持罷團的餅家「被查水表被罰了20萬」，罰款理由是沒寫是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋。

方柏翔強調，他們行動合法、公開，也會做到最後一刻，即使有人試圖透過政治壓力打壓，依然會一站一站走下去，讓每一位願意表達民意的公民都能安全、安心完成連署。」而罷免洪孟楷二階連署的法定門檻為3萬8764份，上周已造冊是3萬7046份。

新北衛生局食藥科長楊舒秦表示，去年接獲檢舉產品標示「蛋黃」，但產品內容物為「鹹蛋黃」，經函釋食藥署認定，涉違反食安法第22條第1項第2款規定，產品所使用內容物以CNS所定名稱標示，查鹹蛋黃及鹹蛋屬CNS所定不同名稱，產品應依實際投入原料詳實標示，該產品添加鹹蛋黃不得標示成分為鹹蛋，不過三協成情況輕微，通常以最低3萬開罰並令業者限期改善，近期才會開出罰單，並強調衛生局從未開罰淡水三協成20萬紀錄。

罷免

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