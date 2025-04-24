罷免二階連署過門檻？ 台中藍委黃健豪回應：接受民意考驗

全台大罷免，台中8名藍綠立委都被提議罷免，其中罷免6藍委二階連署期限逼進，倒數不到一周。傳出罷免黃健豪「斷健行動」二階連署即將過門檻？黃健豪說，他尊重連署人的權利，待三階投票，他會鼓勵支持者出來投不同意票。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔二階連署期限逼進，其中市區罷免廖偉翔「展翅廢翔」、罷免黃健豪「斷健行動」、罷免羅廷瑋「敲羅行動」等3罷團明將召開記者會，宣布最新二階連署進展，以及接下來活動規畫。

黃健豪今天下午出席改善「台中高鐵特區」交通問題現勘後，針對罷免二階連署即將過門檻一事表示「尊重」。黃健豪說，尊重連署人的權利，待二階連署通過、進入三階投票，他會鼓勵支持者出來投不同意票；他會視為這是台灣首度國會期中選舉，接受民意的考驗。

會悲觀看待？黃健豪認為，不會，這是民意的展現，例如他剛在台中高鐵站就巧遇很多支持者，可能在罷免連署過程，反對罷免者比較沒有機會表達其意見，所以他也要呼籲愛護台灣民主、政治穩定的好朋友，投票日當天要出來投下反對罷免、不同意票，交由民意檢視、決定。