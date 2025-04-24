黃呂錦茹無保請回被檢抗告成功 王鴻薇籲法官：勿羅織入罪

因罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署，出現「幽靈連署」，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭檢方約訊並聲押，裁定當庭釋放。北檢今日抗告黃呂錦茹無保請回成功，將再開羈押庭。國民黨立院黨團書記長王鴻薇呼籲法官，本於證據，不要羅織入罪，不要押人取供。

黃呂錦茹、北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川涉吳思瑤、吳沛憶等罷免連署造假，檢方聲押4人，姚、初裁定羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川當庭釋放。本周二檢方針對黃呂抗告，台灣高等法院審理，今裁定發回，台北地院要再開羈押庭。

王鴻薇說，關於黃呂錦茹案，可以看得出來檢察官就是要押黃呂，在上次的羈押庭裡，法官講得非常清楚，檢察官所提出的證據不足，只以黃呂為國民黨台北市黨部負責人為由，就認為黃呂應被羈押，也被外界認為，檢察官根本想要「押人取供」。

王鴻薇強調，現在發回更裁，希望法官本於證據到哪裡就辦到哪裡，不要羅織入罪，不要押人取供。