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北檢抗告成功 國民黨：全面協助黃呂錦茹司法攻防
北檢查不實連署案，不服國民黨北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，提出抗告，高院撤銷原裁定，案件將發回北院。國民黨回應，除了全面協助黃呂錦茹進行接下來司法攻防，更要呼籲全民站出來，戰獨裁，反綠共。
國民黨表示，昨日柯文哲，今日黃呂錦茹，明天可能是任何人。當北檢決定要提出抗告的時候，就知道民進黨主政下的司法制度，就是可以在沒有直接證據的狀況下，任意押人取供，一次不成功，檢方就繼續抗告到法院願意羈押。
國民黨表示，當司法成為執政者可以選擇性辦案，可以小案大辦的爪牙，他們沒有閃避的空間，更沒有後退的道路，只能站出來反抗威權。國民黨除了全面協助黃呂錦茹進行接下來司法攻防，更要呼籲全民站出來，戰獨裁，反綠共，向賴清德大聲吶喊，反對司法迫害。
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