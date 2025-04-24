罷綠連署涉造假 黃呂錦茹重開羈押庭理由曝光

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川涉立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」罷免連署造假，檢方聲押4人，姚、初裁定羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川當庭釋放，本周二檢方針對黃呂抗告，台灣高等法院審理，今裁定發回，台北地院要再開羈押庭。

黃呂錦茹的抗告案是由台灣高等法院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理。

合議庭裁定指出，台北地院雖以黃呂錦茹涉犯偽造文書、個人資料保護法罪嫌不足而駁回檢察官的羈押聲請，不過，與卷內同案被告、相關證人之供證，暨罷免案提議人名冊、罷免案提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，所呈現黃呂錦茹對本案犯罪事實有相當程度參與的情節不符，則黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地。

裁定說，檢察官抗告意旨指摘原裁定未詳細審酌卷內相關事證，為有理由，原無保請回裁定既有可議之處，即無可維持，應撤銷發回原審法院更為裁定。

檢調接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐。

本月14日起，檢調約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人，以證人身分約談劉思吟的丈夫林叡等5人說明，林叡複訊中改列被告。

複訊後，張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書、違反個資法等罪，分別諭令20萬元至50萬元交保，均限制出境、出海，辦案人員搜索後再過濾事證，認為黃呂錦茹等人嫌疑重大，發動第2波搜索、約談黃呂錦茹等到案。

台北地檢署指出，檢察官不服台北地院本月19日駁回對於黃呂錦茹的聲請羈押裁定，因此擬具相關事由向法院提出抗告，但曾繁川部分不提抗告。