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北市5藍委罷免二階連署全過門檻 藍營：不會被嚇倒

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
面對大罷免，藍營反制。記者曾吉松／攝影。圖／報系資料照
面對大罷免，藍營反制。記者曾吉松／攝影。圖／報系資料照

檢調針對反罷免連署大規模搜索約談國民黨北市黨部及青年軍，但藍營人士表示，北市罷免「雙吳」持續運作，不會被嚇倒，除了議員服務處繼續提供連署，反罷免部分，北市各區黨部持續運作，隨時可提供北市5立委必要的協助。

聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋等人今舉行記者會宣布連署情況，其中，北市立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀罷團今天宣布收受件數不但衝破門檻，更達到安全目標130%，將於月底開始造冊仍會持續收受連署書。曹也呼籲，各罷團應誠實公開收受份數，不要隱瞞或低估，大家才願意出來連署，民進黨黨工、組織更應站出來負起「政治責任」。

北檢在17日發動搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人，其中初文卿、姚富文遭到羈押禁見，黃、曾無保請回。雖然少了2大將，但北市黨部仍在運作中。

藍營人士表示，市黨部遭搜索前，在中央黨部樓下組成電話部隊，有專人打電話給黨員參與連署，由由海外、婦女 團體和地方社團、黃國樑黨部，4個團體輪值電話部隊，請黨員參加連署，也可寄發連署書，一天就可寄出上千封，目前電話部隊也仍在運作，且很多人來打氣，甚至要捐款，基層的士氣，沒有被打倒。

罷免

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