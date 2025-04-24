彰化罷免謝衣鳯二階連署過半 急向曹興誠求援衝刺

全台大罷免，彰化縣區域立法委員第三選區罷免國民黨謝衣鳯，今「缺衣不可」罷團公布，二階連署書分數逾1萬4千分，為達到3萬分目標，已獲曹興誠、洪三雄承諾將把北部二階連署書達標的地區人力調來彰化縣，協助衝刺罷免謝衣鳯。

彰化縣第三選區謝衣鳯罷免團體今由罷免領銜人明道大學前校長陳世雄，邀請前縣長周清玉、教授協會的師範大學副教授楊聰榮出席宣講，縣議員劉珊伶、洪騰明的助理、民進黨縣黨部副執行長賴澤民、前立委邱創進、前縣議員江熊一楓等人到場，齊喊「大罷免，大成功。」

陳世雄說，很多人問他在明道大學校長任內曾找謝衣鳯的媽媽、前立委鄭汝芬幫忙很多，現在為何站出來罷免謝衣鳯，他強調他與謝衣鳯確實無冤無仇，但謝衣鳯在傅崐箕、黃國昌的提案上簽名連署，種種作為傾向中國共產黨，他就必須站出來，並呼籲全民站出來展現公民力量。

楊聰榮表示，藍、白兩黨在立法院亂提案，提高罷免門檻剝奪人民權利，刪總預算，外面有人說總預算仍比上一年度多5.4%，可是在野黨都剛好刪到重點，害政府現在各種政策無法施行，行政作業也被迫停擺；藍、白跟中國唱和已經危及國安。

陳世雄隨後又說，彰化縣人情味濃厚，人民不好意思罷免謝衣鳯，經過上周罷團努力宣傳，連署書從6、7千分到目前突破1萬4千分，達到法定門檻52%，彰化縣罷免行動邁入最後階段，但第三選區幅員遼闊，需要大量人力投入，前聯電創辦人曹興誠、國票證券前董座洪三雄獲知後，都說要把北部二階連署已達標地區的人員、志工調來彰化縣幫忙。

謝衣鳯罷免團體已獲支援，除了「小蜜蜂」還有5輛胖卡在第三選區宣傳，罷免發言人林義雄說，罷免連署書到府服務，只要電話聯絡罷免辦公室，就有專人送連署書到家協助填寫。

謝衣鳯陣營對罷團大動作宣傳、找曹興誠等人增援，迄今保持冷處理，不願回應「以免授人話柄」；陣營人員低調表示，罷團和整天挑謝家麻煩的陣營很希望謝衣鳯發言，從中找語病來大作文章，所以謝衣鳯不作回應。