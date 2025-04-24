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獨／大罷免投票電腦計票委外 中選會採購金額近千萬

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
各地掀大罷免潮，罷免桃園6名國民黨立委的團體，2月初向中選會遞交第一階段罷免提議書件。聯合報系資料照
各地掀大罷免潮，罷免桃園6名國民黨立委的團體，2月初向中選會遞交第一階段罷免提議書件。聯合報系資料照

中選會昨公開招標辦理全台大罷免的電腦計票，預計花費995萬元。

根據中選會發布的招標需求說明書，這是為辦理第11屆立委罷免案，利用電腦處理選舉的計票統計作業；中選會2月3日至19日受理罷免案提議，共有50案進入徵求連署。

進入罷免連署階段的有34名國民黨立委、15名民進黨立委及1名無黨籍立委；綜合罷團評估，各地罷免投票最快7月底登場，有的甚至會到10月舉行。

中選會指出，這項委外作業案目的在正確安全且迅速完成罷免案的選舉電腦計票工作，並及時揭露計票過程與結果等選情資訊，包含電腦計票與計票查詢等任務。

中選會設定，這項招標案執行日期自決標次日至12月1日，廠商應於7月11日前完成系統建置。

根據招標需求說明書，本案預算金額為600萬元，後續擴充金額395萬元，採購金額為995萬元。

中選會保留的後續擴充金額，指中選會得在期間內向得標廠商後續擴充增購電腦計票作業系統資安防護及檢測，以及辦理第11屆立委補選電腦計票作業。

中選會表示，先辦理招商程序並保留決標，待第11屆立委罷免案宣告成立，才會決標；若本案申請動支第二預備金全部或一部分內容未獲核定，中選會將依照核定的預算額度來調整工作項目內容，或終止或解除部分或全部契約。

中選會 罷免

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