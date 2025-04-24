影／集遊法是否修法？蔣萬安：尊重立法院

民進黨議員昨天指國民黨北檢陳抗違反集遊法，遭台北市長蔣萬安嗆是不是違法「不是我說了算，不是議員說了算，更不是內政部長說了算」。蔣萬安今天針對集遊法是否該修法表示，集遊法是否修法屬於立法院要討論的，身為地方首長就依照集遊法依法辦理。

蔣萬安今天拜會台北市議會民眾黨團時，議員陳宥丞詢問蔣萬安日前參加北檢陳抗活動，作為縣市首長是否要針對集遊法表達立場。蔣萬安回應說，集遊法是否修法是立法院要討論的，會尊重立法院國民黨團、民眾黨團及其他委員修法的意見。