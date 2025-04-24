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影／集遊法是否修法？蔣萬安：尊重立法院

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，對於集遊法是否應該修法表示尊重立法院意見。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，對於集遊法是否應該修法表示尊重立法院意見。記者潘俊宏／攝影

民進黨議員昨天指國民黨北檢陳抗違反集遊法，遭台北市長蔣萬安嗆是不是違法「不是我說了算，不是議員說了算，更不是內政部長說了算」。蔣萬安今天針對集遊法是否該修法表示，集遊法是否修法屬於立法院要討論的，身為地方首長就依照集遊法依法辦理。

蔣萬安今天拜會台北市議會民眾黨團時，議員陳宥丞詢問蔣萬安日前參加北檢陳抗活動，作為縣市首長是否要針對集遊法表達立場。蔣萬安回應說，集遊法是否修法是立法院要討論的，會尊重立法院國民黨團、民眾黨團及其他委員修法的意見。

至於內政部長劉世芳今天也說，警察執法標準一致，她不對個案評析。蔣萬安受訪簡短表示，我就是要求警察局依法處理、依法行政。

台北市長蔣萬安（右起）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和新黨議員侯漢廷出席。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右起）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和新黨議員侯漢廷出席。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪（左）出面接待。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，民眾黨議員張志豪（左）出面接待。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，遭民眾黨議員黃瀞瑩（右）諷媒體聲量要與市政成果成正比。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天拜會台北市議會民眾黨團並交換意見，遭民眾黨議員黃瀞瑩（右）諷媒體聲量要與市政成果成正比。記者潘俊宏／攝影

劉世芳 立法院 罷免 蔣萬安 陳抗

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