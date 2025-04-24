林志潔批國民黨請吃飯換不同意罷免 藍回擊：自費參加

新竹市立委、市長「雙罷」全台首見，繼國民黨控告新竹市雙罷發言人林志潔違反選罷法後，林志潔今反擊批國民黨昨「反惡罷、戰獨裁」包遊覽車宴請支持者吃飯要求投下不同意票，不排除至地檢署告發。國民黨則駁斥，所有黨員都是自費參加。

林志潔為陽明交大科技法律學院特聘教授，曾獲民進黨徵召參選新竹市立委，最近在臉書貼文於高雄某咖啡館推動新竹地區罷免連署，並透露有支持者儲值5000元邀請民眾到場免費飲品與點心，引發熱議。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎及黨籍議員前天至地檢署控告林志潔違反選罷法；林志潔則駁斥指控毫無根據，不排除提出誣告。

國民黨主席朱立倫昨天南下竹市參加「反惡罷、戰獨裁」說明會，與立委鄭正鈐、新竹市長高虹安合體同框；朱立倫致詞時也向台下支持者呼籲，4月26日請大家站出來，共同上凱道、站出來戰獨裁，共同出來反惡罷。

林志潔表示，國民黨的邏輯不是普通的奇特，高雄的粉絲提供場地，招待她和無投票權的高雄台派朋友們聚會，隨身攜帶新竹連署書的她，在高鐵上和聚會的場所，進行發放和收件，被國民黨說是用咖啡點心引誘大家來拿連署書叫賄選，跑去告發。

林志潔指出，但國民黨自己卻租了20幾台遊覽車，在新竹的豪華餐廳，宴請有投票權的新竹市民吃飯，要求市民在罷免時要投不同意票！當真匪夷所思，這不是賄選什麼是賄選，「是不是應該自己告發自己一下？」

對於林志潔控訴，李縉穎表示，當天活動為北區黨部小組長、黨員一日遊的自強活動，所有黨員都是自費參加，活動內容實報實銷，皆有各式紀錄存證，晚餐時段邀請嘉賓來致詞宣講，與黨員同樂。

「哪來的二十幾台遊覽車、哪來的請客吃飯、哪來的交換？」李縉穎也批，拜託林志潔做指控之前做一點事實查證，不要以為亂槍打鳥就能轉移自身爭議焦點。林志潔不停標榜自己的法學素養，卻在實際行為中不斷秀下限，真的不應該用自身曾經犯得錯誤來懷疑他人。