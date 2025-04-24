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批司法淪民進黨打手 傅崐萁引綠黨綱嘲諷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者曾原信／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者曾原信／攝影

今日國民黨宜蘭縣黨部被搜索，立法院司法法制委員會炮聲隆隆。國民黨立院黨團總召傅崐萁批評司法雙標，「辦藍不辦綠6:0」，罷綠領銜人被搜索聲押，罷藍領銜人只是約談而已，抓在野黨變成通案，花蓮告發4千分偽造連署，檢調毫無動靜，花蓮民政處依戶籍法及行政程序法核實連署人卻遭收押，法務部這群人已淪為民進黨綱中「政黨的統治工具」。

傅崐萁表示，民進黨黨綱第7條為「維護法律位階之原則並實現實質之正義。立法更應遵照正義理念，配合社會之發展，與時並進。司法也應超出黨派，依法獨立審判」，第8條為「行政官僚制除應接受其他部門嚴格制衡外，尤須建立保持政治中立的制度和行動倫理，以免淪為政黨的統治工具。」台灣詐騙案鋪天蓋地，人民痛苦指數飆高，國際經濟局勢險峻，百工百業無以為繼不知何去何從，國家司法機器全部聽從執政者的操弄，對在野黨抄家滅門。本周立院司法法制委員會吳宗憲召委連排3場議程，這麼多人表達正義之聲卻還是對牛彈琴。

針對法務部一再強調是個案不是通案，傅崐萁駁斥，司法雙標已6:0，罷藍領銜人只是證人身份到案說明，但罷綠領銜人全被搜索聲押交保，這不是通案什麼才是通案？

對於基隆檢調清晨6時半上門調查連署人，法務部長鄭銘謙稱「是基隆人生活習慣」，傅崐萁認為，法務部若不認同就應該糾正，不裁處就是默認，再放任下去，以後調查是不是桃園5時半、新竹4時就會上門?

傅崐萁也質疑，抓在野黨比抓共諜重要？匪礎纓20萬元交保，雙北罷免領銜人卻要50萬交保，其他藍營縣市更是聲押？難道又是個案? 司法院副秘書長王梅英表示這是由檢察官裁定，司法院無法相比，當場打臉法務部。

針對過去台中高雄里長、屏東村長當選無效案都因幽靈人口導致，傅崐萁表示，戶籍法71條「戶政事務所得派員查對校正戶籍登記事項」，行政程序法第36條「行政機關應依職權調查證據」，戶政機關實地查訪於法有據，法務部次長也認同法條規定，但花蓮縣民政處長依法查核卻遭收押，罷團甚至公然在電視跑馬說官員已被收押，叫大家挨家挨戶去連署，檢調和罷團配合的真好，罷免藍委都不能查核，公務員不作為豈不是廢弛職務？

傅崐萁也告發，根據選罷法規範，罷免立委辦事人員規定只能20人，且學校、投開票所等公共場所都不得設置罷免站，但現在罷團挨家挨戶敲門、店家也設點要大家連署，這些都是公然妨害秘密罪，全是現行犯，要求法務部有所作為。

罷免

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