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檢調全台查辦罷綠連署 吳宗憲：司法怎會配合政客玩到這地步

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
檢調積極偵辦全國各地罷綠連署，今再傳出國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，曾為資深檢察官的國民黨立委吳宗憲，今強烈質疑法務部有司法不公的雙標情形。記者蔣永佑／翻攝
檢調積極偵辦全國各地罷綠連署，今再傳出國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，曾為資深檢察官的國民黨立委吳宗憲，今強烈質疑法務部有司法不公的雙標情形。記者蔣永佑／翻攝

檢調卯盡全力偵辦全國各地罷綠連署，今天再傳出國民黨宜蘭縣黨部遭搜索，曾為資深檢察官的國民黨立委吳宗憲，今在立法院強烈質疑法務部有司法不公的雙標情形，怒問「司法怎麼會配合政客玩到這個地步？」

今天吳宗憲是在立院司法法制委員會中，針對近來檢調全力偵辦各地罷綠聯署偽造簽名，質詢法務部次長黃謀信。他表示，自己當了20幾年的檢察官，完全同意如果有人偽造文書就該辦，也認為只要是犯罪就該辦。

但如今看到的是，各地檢調只要是罷綠就大肆查辦，罷藍卻不見任何動作，就像日前查辦基隆罷綠連署，辦案人員清晨6點就去敲門約談涉案民眾，對於可能是偽造文書被害人的連署人就狂殺狂砍，對於另一件罷藍連署案中的領銜人，卻可以讓他從容地到下午再詢問。

吳宗憲說，自己擔任檢察官時，也曾偵辦兩黨縣市長級的人物，讓長官很頭痛，外界流言四起，背負著很大的壓力，但他依然堅持作檢察官該做的事，也認為這就是檢察官的宿命，但讓他痛心的是，「司法怎麼會配合政客玩到這個地步？」

就像花蓮傅崑萁罷免案，有4000份連署有問題，卻不見檢方搜索和大量傳喚，花蓮地檢署說因為沒人來告，但檢察官對於不法情事本應主動偵辦，剪報分案也是檢方日常，這樣是主動不作為，「檢察官要看案件辦案，不是看政治辦案。」

罷免

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