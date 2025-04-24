全台罷團告急徵連署 盼突破130%目標

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「罷免連署書要收到130%，才不會需要補件，或與國民黨公投一起投！」綠委沈伯洋24日提醒罷團與民眾，在二階罷免連署收件前要收足安全份數，避免夜長夢多；罷免藍委徐巧芯的領銜人曹興誠則表示，徐的連署書已經達標，盼繼續衝刺。另外，罷免藍委魯明哲連署書達最低門檻，但距離130%目標還有8千張。

盼公開、透明連署

來自新北、台北、桃園、花蓮等地罷免團體志工代表，還有曹興誠、沈伯洋等人24日召開「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會。曹興誠表示，希望罷免可透過誠實、透明與公開的方式進行，讓民眾了解狀況，同時讓活動更有公信力、並提高連署士氣。

民進黨立委沈伯洋表示，罷免第二階段的門檻雖然是10%，但因為第一階段的錯誤率平均是4%，還有前面的聯署書要剔除下，130%才是安全門檻。雖然有罷團認為之後可以補件，但補件本身要10天、審查還要40天，若時間拖太久，就會需要跟公投一起投票，國民黨與民眾黨已經推動4項公投，若一起投就會模糊焦點。

北市藍委都達標

「要讓民眾了解罷免連署的真實狀況！」曹興誠說，很多罷團數字可能有些隱瞞跟低估，希望大家停止這樣做，要用公開透明很有誠信的方式通過大罷免。「剷除黑芯」發言人Roger也宣布，剷除黑芯達到150%法定目標，已收3.6萬份連署，目標不變繼續往4.5萬份邁進，讓反共護國之聲響徹雲霄。

罷免國民黨立委魯明哲的公民團體「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋-罷免魯明哲」總召Dora宣布，罷免魯明哲二階連數剛剛達標，達最低門檻30122張。Dora指出，罷團預計在4月30日開始造冊，「拜託大家在這段時間幫我們站出來，」雖然第一線志工常被比中指、罵哭，但都不會輕易放棄。

巧芯號召不同意罷免

針對罷免連署高達3.6萬份，立委徐巧芯在臉書發文回應說，請大家一定要出來投票，堅定投下不同意罷免。她強調，大罷免不是他們挑起的，但是既然兵臨城下，當然要挺身而戰，但要徹底讓民進黨死心，放棄民粹，重回「少數服從多數，多數尊重少數」的正軌上，還差最後一步，也是最重要的一塊拼圖，就是支持她的選民。

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