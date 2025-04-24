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檢調偵辦宜蘭罷免連署案 中午再帶走縣黨部女黨工及總幹事

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
偵辦宜蘭罷免陳俊宇立委的死亡連署案，檢調中午帶走縣黨部李姓女黨工及汪姓總幹事。圖／讀者提供
偵辦宜蘭罷免陳俊宇立委的死亡連署案，檢調中午帶走縣黨部李姓女黨工及汪姓總幹事。圖／讀者提供

檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免死亡連署案，今天上午7時前往國民黨宜蘭縣黨部，歷經5個半小時搜索，中午帶走縣黨部汪姓總幹事、李姓女黨工兩人，還抱走一箱文件，另有多人是一早就從住家被帶到調查站約談中。

宜蘭「滿城封宇」罷免綠委陳俊宇，通過一階提議人連署，最近即將進入二階連署。檢調今天上午7時左右多兵分多路，前往國民黨宜蘭縣黨部進行搜索，8時許有黨部人員要進入辦公室上班，檢調以辦案為由，把所有人攔阻在外，同時也拉下鐵門。

據了解，針對罷免民進黨立委陳俊宇，約有40多份涉死亡連署、10多件涉偽造連署。部分推動罷免人員今天一早在家中，直接被檢調帶走，約談人員尚未包括國民黨縣黨部主委林明昌，全案預計下午移送地檢署複訊，朝向偽造文書與違反個資法偵辦。

偵辦宜蘭罷免陳俊宇立委的死亡連署案，檢調中午帶走縣黨部李姓女黨工及汪姓總幹事。圖／讀者提供
偵辦宜蘭罷免陳俊宇立委的死亡連署案，檢調中午帶走縣黨部李姓女黨工及汪姓總幹事。圖／讀者提供

罷免

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