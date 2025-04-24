北市5藍委罷免二階連署全過門檻 曹興誠籲罷團誠實公布數字

聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋等人今舉行記者會宣布連署情況，其中北市立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀罷團今天宣布收受件數不但衝破門檻，更達到安全目標130%，將於月底開始造冊仍會持續收受連署書。曹也呼籲，各罷團應誠實公開收受份數，不要隱瞞或低估，大家才願意出來連署，民進黨黨工、組織更應站出來負起「政治責任」。

聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋等人今天舉行「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會，不少罷團今天也到場，並公布連署份數，其中罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」連署份數已破二階門檻150%，達3萬6千份；罷免王鴻薇團體「刪除薇害」也已達法定份數150%，目前收件4萬2220份；罷免李彥秀「港湖除銹」團體第二階連署已達到130%，目前已收到4萬2千份連署。

曹興誠指出，大罷免是全民運動，各罷團要保持誠實、公開，現階段很多罷團數字隱瞞或有些低估，但建議各罷團停止這樣做，需要用公開透明方式推動大罷免；立委沈伯洋說，都會區收件比較方便，但有些選區幅員遼闊會有一定困難或者有人實際與收件狀況不符，甚至大家都以為過了，其實離安全門檻還有一段距離，希望最後一周大家站出來簽連署。

曹興誠也呼籲，桃園市議會黃瓊慧一個人就收一萬多份連署書，到這個階段罷團已盡很大力量，盼民進黨公職更積極，組織、黨公職要站出來，這是民進黨政治責任，不要都只讓志工做全部事。

沈伯洋說，二階至少收受份數要到法定目標的130%才是安全門檻，他舉例，第一階段平均錯誤率4%還要扣除剔除，不能只收剛好就好。或許有罷團認為若未達標後可以補件，但其實補件藏有「陷阱」，10天內補件完成，審查期最多可到40天，等於與其他罷免團體投票日就不會在同一天，加上藍白已經提了4個公投案，屆時拖延可能與公投一起頭，聲量就會消失。