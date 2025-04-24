桃園罷免6藍委最新數據曝 黃瓊慧再交53公分高連署書

罷免二階連署進入倒數階段，民進黨桃園市議員黃瓊慧自第1階段即協助罷團收受各區連署書，她今早在臉書發文透露，自己昨天又再交出4866份連署書，堆起來高達53公分，加上先前交的6158份，累積已破1萬1000份，引發網友熱烈討論。

黃瓊慧近日在threads上分享連署團隊的成果影片，前後共收集到1.1萬份連署書。她表示，自己的團隊從一階連署就開始讓民眾習慣到她的服務處寫連署書，二階連署開始後更是每周加班，之前她送出6158份連署書，23日再交出4866份連署書，總數達1萬1024份。

黃瓊慧表示，她團隊的助理群是最棒的，他們的熱情也感動了許多民眾，也要謝謝來服務處寫的民眾願意信任，把台灣的未來託付給他們。

桃園市「光復桃園，六區全罷」公民團體罷免國民黨立委活動衝刺第二階段連署。罷團表示，第4選區萬美玲罷免案連署，距離4萬「安全門檻」還差1萬份，第6選區邱若華距離法定門檻差約1500份，第3選區魯明哲距送件門檻約差2122份，第5選區呂玉玲距法定門檻差約3000份。