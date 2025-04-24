控選擇性辦案 吳宗憲：宜蘭罷綠委團體若沒被約談才奇怪

宜蘭罷免綠委陳俊宇即將展開二階連署，檢調今天大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，帶走罷團人員人進行約談，立委吳宗憲隨後發文抗議司法不公，選擇性辦案，他說在「辦藍不辦綠」模式下，宜蘭罷綠團體如果沒有遭到約談，才是奇怪！

檢調偵辦全台罷免死亡連署案今天鎖定宜蘭展開行動。立委吳宗憲表示，在野黨已多次在國會提到先前韓國瑜市長罷免案的死亡連署，當時檢察官卻以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終不起訴，對照現在檢調處理罷綠團體來看，要說沒有針對性，誰會相信？

他質疑，先前告發罷免藍委的團體偽造及死亡連署，有無搜索？有無羈押？基隆罷免國民黨立委林沛祥的領銜人，還可以跟調查官改約到下午訊問，甚至在臉書感謝調查站的善意，法務部長說沒有辦藍不辦綠，台灣人會相信？

吳宗憲指出，如今罷綠的就處理罷免團體，罷藍的就直接處理連署人，這些都是動用司法的力量，意圖壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲強調，犯罪就該偵辦，他從不抗議啟動調查，但嚴重抗議司法不公，選擇性辦案、選擇性不辦案。法律之前人人平等，司法絕不能因顏色就因人而異，他將提供法律諮詢與服務，絕不會讓黨部同仁及罷綠領銜人受到不平等對待，力抗司法不公，絕不退讓。