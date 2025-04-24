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藍4月26日上凱道、警派400警力 五星旗「反串」將先排除

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨號召4月26日「反綠共、戰獨裁」上凱道，上午在議會警政衛生委員會中引起討論。記者楊正海／攝影
國民黨號召4月26日「反綠共、戰獨裁」上凱道，上午在議會警政衛生委員會中引起討論。記者楊正海／攝影

國民黨號召4月26日「反綠共、戰獨裁」上凱道，藍營呼籲支持者當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。台北市警局長李西河上午在市議會警政衛生委員會中指出，警方將防止衝突發生，依法保護集會活動順暢和人員安全，發生干擾和刺激的行為，都會排除掉。

國民黨市議員鍾沛君表示，網路訊息真真假假，傳出有人4月26日活動當天想混進人群中發五星旗，當然國民黨和民眾黨的人不會舉五星旗，反之，舉五星旗的就是來鬧事的，警方能否在爭執、衝突還沒發生前，直接把人帶離現場？

國民黨議員曾獻瑩也指出，當天除了五星旗，也有可能有反串的標語，例如有人舉「支持兩岸統一 」或其他不是主辦單位訴求的標語，不是訴求目的，該如何隔離？請他離開？由誰來判斷標語非訴求？

李西河指出，警方會事先防制，各分局有各自負責的小區，凱道是中正一分局，另外還有預備警力，會與主辦單位建立溝通平台，一有狀況馬上，現場處理；原則上，警方防止衝突發生，並依法保護集會活動順暢和人員安全「會干擾、刺激的，都會排除掉。」

李西河表示，26日的維安勤務，昨天已經開協調會，和主辦單位協調需求，包括車輛放置，警方則是規畫 3個分區，對於可能來表達的意見團體，也派員了解。集會活動申請時間是下午3時至晚上8時，警方的勤務規畫會提早，等活動完畢才解散。

市警局保安科長林建良指出，當天至少申請10分隊、約400警力到場，會視現場情況再增加警力，勤務重點在總統府前凱道，主要在維安和交通疏導。他強調，當天人群中若出現五星旗和疑似反串標語，警方會陪同主辦單位人員一起去了解，若非活動訴求，就會請他們離開。

罷免

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