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賴清德讚罷免連署影片拍得好 黃國昌轟像個小孩失高度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者陳正興／攝影

民進黨近日發布挺公民罷免行動影片，黨主席賴清德昨天觀看後稱讚拍得非常好。民眾黨主席黃國昌今天表示，作為執政黨主席與中華民國總統，賴清德就大方站出來支持號召大罷免，不需要像個小孩子，躲在後面打擦邊球，整個社會都看得非常清楚。

民間團體發起罷免區域立委，第二階段連署進入最後階段，民進黨先前發布力挺公民罷免行動影片「勇敢挺身、為台灣留名」，呼籲所有公民在關鍵時刻勇敢站出來，賴清德昨天在民進黨中常會觀看後稱讚拍得非常好。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，賴清德不需要打這種擦邊球，整個社會都看得非常清楚，作為民進黨主席有失其高度，身為執政黨主席與中華民國總統，不如大方站出來支持號召大罷免，「從頭到尾就是民進黨在搞，打這種擦邊球跟小孩子一樣。」

不過，黃國昌也說，自己前天與國民黨主席朱立倫會面，雙方站在國家利益的立場提出四點呼籲，包括經貿談判開放民間與國會參與、台美簽訂自由貿易協定（FTA）、關稅不可高於貿易競爭對手，以及由民間搭設平台提出衝擊影響評估，賴清德昨天卻說是在進行政治操作與攻防，「我想要公開請教賴清德，四點主張哪一點不對？」

黃國昌批評，行政院直到目前為止，沒有交出衝擊影響評估，不僅是怠惰更是徹底失職失能，如果執政黨準備好妥善因應，那就把衝擊影響評估交出來，在野黨跟民間社會都願意捲起衣袖，如果連這麼基本的事情都做不到，執政黨怎麼還有臉再說風涼話。

黃國昌也說，他要特別感謝台大前校長管中閔，現在沒有任何官職，但是願意擔當重任，也能在聯繫過程感受到對方憂國憂民，民眾黨已經責成政策會執行長賴香伶聯繫國民黨代表林祖嘉盡速碰面，針對事前與事中的衝擊影響評估，希望趕快把平台搭建起來。

針對媒體人陳揮文質疑，在野黨「倒賴不倒閣」把大家當笨蛋、藍白兩黨打假球，黃國昌則表示，尊重政治評論者的意見，各黨都有不同的看法。

罷免

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