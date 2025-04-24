快訊

川普之亂爆美元信心危機 民眾存款上演「棄美從金」？

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

國民黨宜蘭縣黨部遭搜索 吳宗憲：用司法製造寒蟬效應

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
檢調搜索罷免民進黨立委陳俊宇團體連署疑似偽造案，今天驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，並將罷免領銜人李惠玲帶走約談。國民黨立委吳宗憲表示，按照現在辦藍不辦綠的模式，是要在用司法壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。圖／聯合報系資料照片
檢調搜索罷免民進黨立委陳俊宇團體連署疑似偽造案，今天驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，並將罷免領銜人李惠玲帶走約談。國民黨立委吳宗憲表示，按照現在辦藍不辦綠的模式，是要在用司法壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。圖／聯合報系資料照片

檢調偵辦罷免民進黨立委陳俊宇團體連署疑似偽造案，今天驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，並將罷免領銜人李惠玲帶走約談。國民黨立委吳宗憲表示，按照現在辦藍不辦綠的模式，是要在用司法壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲表示，在野黨已多次在國會提到先前高雄市長韓國瑜罷免案的死亡連署，當時檢察官卻以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終不起訴，對照現在檢調處理罷綠團體來看，要說沒有針對性，宜蘭人會相信？

吳宗憲指出，先前告發罷免國民黨立委團體偽造及死亡連署，有無搜索？有無羈押？反觀罷免國民黨立委林沛祥團體的領銜人，還可以跟調查官改約到下午訊問，甚至在臉書感謝調查站的善意，法務部長鄭銘謙說沒有辦藍不辦綠，台灣人會相信？這都是在用司法的力量壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲強調，犯罪就該偵辦，從不抗議啟動調查，但嚴重抗議司法不公，選擇性辦案、選擇性不辦案。法律之前人人平等，司法絕不能因顏色就因人而異，他將會提供法律諮詢與服務，絕不會讓黨部同仁及罷綠領銜人受到不平等對待，一齊力抗司法不公，絕不退讓一步。

罷免

延伸閱讀

綠委列舉連署爭議 白質疑是指揮辦案

北檢沒證據聲押黃呂錦茹 吳宗憲：亂辦案

聯電與格羅方德合併？ 郭智輝：我可以決定不可能

台大生稱收罷免連署被辱 吳宗憲：尊重政治立場 但別在校園

相關新聞

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

檢調搜索罷免綠委連署案針對宜蘭了！今早驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，上午7時許檢調人員兵分多路，前往黨部及罷免領銜人李惠玲及...

藍4月26日上凱道、警派400警力 五星旗「反串」將先排除

國民黨號召4月26日「反綠共、戰獨裁」上凱道，藍營呼籲支持者當天要提防青鳥們鬧場及反串破壞秩序。台北市警局長李西河上午在...

賴清德讚罷免連署影片拍得好 黃國昌轟像個小孩失高度

民進黨近日發布挺公民罷免行動影片，黨主席賴清德昨天觀看後稱讚拍得非常好。民眾黨主席黃國昌今天表示，作為執政黨主席與中華民...

國民黨宜蘭縣黨部遭搜索 吳宗憲：用司法製造寒蟬效應

檢調偵辦罷免民進黨立委陳俊宇團體連署疑似偽造案，今天驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，並將罷免領銜人李惠玲帶走約談。國民黨立委吳...

國民黨宜縣黨部遭搜索 黃琤婷批政治追殺喊426上凱道

國民黨宜蘭縣黨部今天遭檢調突襲搜索，除了帶走罷免陳俊宇立委的提案領銜人，多位參與連署民眾也遭約談，震驚地方各界。國民黨宜...

宜蘭縣黨部遭搜索 國民黨：司法迫害已深入各城市

檢調偵辦不實連署案，今早搜索國民黨宜蘭縣黨部，罷免民進黨立委陳俊宇領銜人等均遭約談。國民黨表示，民進黨透過司法迫害方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。