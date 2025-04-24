國民黨宜蘭縣黨部遭搜索 吳宗憲：用司法製造寒蟬效應

檢調偵辦罷免民進黨立委陳俊宇團體連署疑似偽造案，今天驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，並將罷免領銜人李惠玲帶走約談。國民黨立委吳宗憲表示，按照現在辦藍不辦綠的模式，是要在用司法壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲表示，在野黨已多次在國會提到先前高雄市長韓國瑜罷免案的死亡連署，當時檢察官卻以「罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格」為由，最終不起訴，對照現在檢調處理罷綠團體來看，要說沒有針對性，宜蘭人會相信？

吳宗憲指出，先前告發罷免國民黨立委團體偽造及死亡連署，有無搜索？有無羈押？反觀罷免國民黨立委林沛祥團體的領銜人，還可以跟調查官改約到下午訊問，甚至在臉書感謝調查站的善意，法務部長鄭銘謙說沒有辦藍不辦綠，台灣人會相信？這都是在用司法的力量壓制對民進黨不滿的聲音，造成寒蟬效應。

吳宗憲強調，犯罪就該偵辦，從不抗議啟動調查，但嚴重抗議司法不公，選擇性辦案、選擇性不辦案。法律之前人人平等，司法絕不能因顏色就因人而異，他將會提供法律諮詢與服務，絕不會讓黨部同仁及罷綠領銜人受到不平等對待，一齊力抗司法不公，絕不退讓一步。