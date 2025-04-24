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國民黨宜縣黨部遭搜索 黃琤婷批政治追殺喊426上凱道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣黨部遭檢調突襲搜索，多位參與連署民眾也被約談，震驚地方各界，縣議員黃琤婷痛批「赤裸裸的政治追殺」。圖／取自黃琤婷臉書
國民黨宜蘭縣黨部遭檢調突襲搜索，多位參與連署民眾也被約談，震驚地方各界，縣議員黃琤婷痛批「赤裸裸的政治追殺」。圖／取自黃琤婷臉書

國民黨宜蘭縣黨部今天遭檢調突襲搜索，除了帶走罷免陳俊宇立委的提案領銜人，多位參與連署民眾也遭約談，震驚地方各界。國民黨宜蘭縣議員黃琤婷痛批，這不是偵辦，是打壓；這不是民主，是赤裸裸的政治追殺！

黃琤婷強表示，人民依據憲法享有罷免權，是民主制度的基石，卻在今日遭遇司法干預與政治威嚇。民進黨口口聲聲談改革，實則以政治手段操控司法，動用國家機器對付異議者，這種作為令人不寒而慄。

她痛批，民進黨頻頻出招，動用司法與檢調的真正目的昭然若揭，無非是要讓人民噤聲、不敢上街、不敢參與罷免行動。這種手段，已經明顯侵害了台灣得來不易的民主基石。

她質疑，如今連單純行使公民權利、參與連署的民眾也要被「喝咖啡」，這樣的台灣，還能稱得上民主社會嗎？

黃琤婷強調，國民黨絕不會噤聲，也絕不會退縮，呼籲宜蘭鄉親與全台民眾4月26日一同走上凱達格蘭大道，以行動守護民主，對抗威權，共同捍衛珍貴的自由價值。

罷免

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