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宜蘭縣黨部遭搜索 國民黨：司法迫害已深入各城市

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
24日一早驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，上午7時許檢調人員兵分多路，前往黨部及罷免領銜人李惠玲及推動罷免案人員家中，把人帶走，目前在調查站約談中。(記者戴永華／攝影)
24日一早驚傳搜索國民黨宜蘭縣黨部，上午7時許檢調人員兵分多路，前往黨部及罷免領銜人李惠玲及推動罷免案人員家中，把人帶走，目前在調查站約談中。(記者戴永華／攝影)

檢調偵辦不實連署案，今早搜索國民黨宜蘭縣黨部，罷免民進黨立委陳俊宇領銜人等均遭約談。國民黨表示，民進黨透過司法迫害方式，已伸入各城市，針對各縣市黨部操作、迫害，儼然是針對2026選舉而挑戰。

國民黨今舉行記者會說明426上凱道活動流程。針對宜蘭縣黨部被搜索，發言人楊智伃受訪表示，司法迫害在宜蘭不是第一次，針對林姿妙，「最尊敬的媽媽縣長」，民進黨也用相同方式來司法迫害，所以要邀請宜蘭好朋友站上凱道。

楊智伃批評，民進黨成了綠共政黨，不但要沒收民眾的罷免權，更要沒收人民的選舉權，接下來針對各縣市黨部的操作、迫害，儼然是針對2026選舉權來去作挑戰、搜索，希望國民黨各縣市黨部都不要組織動員或做選舉上的工作。她呼籲宜蘭的好朋友為了林姿妙站出來，為了中華民國的民主自由站出來。

罷免

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