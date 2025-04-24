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檢調搜索藍宜蘭縣黨部帶走罷團人員 綠委陳俊宇：尊重司法

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨立委陳俊宇表示，連署疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署，這已非單純行使權利，而是對民主制度的踐踏。圖／陳俊宇服務處提供
民進黨立委陳俊宇表示，連署疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署，這已非單純行使權利，而是對民主制度的踐踏。圖／陳俊宇服務處提供

針對檢調今一上午兵分多路，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，並帶走罷團領銜人及推動人員到調查站訊問。民進黨立委陳俊宇表示，尊重司法的調查，同時也重申罷免是人民的權利，他始終尊重，也願意與鄉親溝通對話。

但他說，連署過程中竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署情形，這已非單純行使權利，而是對民主制度的踐踏。

陳俊宇強調，他無法接受特定政黨或特定人士，以疑似違法的手段操弄民意、製造對立，相信司法會還給社會一個公道，也讓宜蘭鄉親的權利不再被踐踏。

檢調上午7時就大動作前往罷團成員家中，把一些人帶走，同時也搜索國民黨縣黨部，造成地方震驚。據了解，罷免團體日前曾聽聞約有40幾份死亡連署書，但不清楚這些死亡連署書是哪裡來的？是誰送進來的？

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