台北大學校園內設罷免連署站 妥適性引學生激辯

新北三峽台北大學學生日前組成「就罷伊」短講活動，於校園內設立罷免立委連署站，並同步舉辦學生參與政治午間短講，邀請教授講授政治與公民參與等議題，推動民主討論風氣。不過有學生質疑表面推廣活動，明確看出背後政治既得利益者，引發學生激辯。校方表示尊重學生言論自由，並盼能互相尊重。

活動期間學生在中午時段收件，邀請師生共同思考立委表現、公民責任及校園政治的關係，強調公民社會需從青年扎根。活動講者包括公共行政系、社工系及社會學系教授或助教等，分別就選民評估立委標準、投身政治契機、校園政治行動價值與倫理發表短講，引導學生思考政治行動與生活連結。

然而活動在「NTPU國立臺北大學新鮮人」臉書社團引發學生間激烈論辯。有學生質疑活動是否真正開放多元立場，批評背後存在特定政治勢力，主張若要求政黨退出校園，所有黨派皆不應涉入。其他同學則對此反駁表達立場是言論自由基本權利，學生舉辦活動不必強求假中立。

雙方爭論焦點圍繞校園內政治活動正當性與學生是否需維持中立，有人主張政治力不應介入校園，也有人強調政治參與與自由表達不可或缺。這場言論攻防可看出學生對於民主實踐有相當強的自我意識，也突顯校園內政治議題的張力。

藍議員呂家愷表示，政府機關規定無論政黨不得拜票，學校也是機關的一種，學生有特定支持政黨傾向為個人意志，但占用學校公共空間實屬不妥。教育法規定學校應該政治中立，特定學生在校內進行政治宣傳，隨學校不得介入政治傾向，但佔用空間部分校方應該介入處理。

綠議員卓冠廷表示，學生對公共事務表達意見、展現意志就是最好的公民教育。時常有人混淆教育中立原則誤以為完全不碰政治才是中立，與解嚴30多年的民主、公開討論政治與公共事務風氣背道而馳，也與教育基本法教育中立原則不符。

卓冠廷說，真正的教育中立，是不限制、不強迫校園內的師生貫徹單一聲音與意志，反而要鼓勵並創建大鳴大放、多元討論的平台。畫地自限、阻止意見表達、鼓勵政治冷漠的教育，才是最不中立的教育。