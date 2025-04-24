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蔣萬安轟「違法不是內政部長說了算」 劉世芳回應了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
劉世芳今上午出席立法院內政委員會，會前受訪被問及蔣萬安昨言論，劉說，警察的執法從過去到現在到未來都是一致標準。圖／聯合報系資料照
劉世芳今上午出席立法院內政委員會，會前受訪被問及蔣萬安昨言論，劉說，警察的執法從過去到現在到未來都是一致標準。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安昨拜會民進黨台北市議會團，遭綠議員砲轟17日非法闖入北檢禁制區，蔣萬安則回擊說這非內政部長劉世芳或任何人說了算。劉世芳今上午表示，警察的執法都是一致標準，盼在集會遊行法規範下，大家都能和平表達理性訴求，平和落幕才能真正表達訴求。

劉世芳今上午出席立法院內政委員會，會前受訪被問及蔣萬安昨言論，劉說，警察的執法從過去到現在到未來都是一致標準，台北市警局局長面對議員質詢時講得很清楚，過去一、兩天，她也講得很清楚，不針對個案評析。

劉世芳說，有關於4月26日部分，民主法治對言論自由或任何政治訴求的表達，希望在集會遊行法規範下，大家都能和平表達理性訴求，同時她也希望參加的人出入時注意交通安全，平和落幕才能真正表達訴求，兩周前針對4月19四、4月26日都表達同樣看法。

針對是否修改集遊法？劉世芳說，這不是今天主要議題。至於國民黨立委謝龍介嗆劉世芳「等你帶隊來抓」，劉說，她已經講過了，不針對個案評析，過去到現在，集會遊行法規範講得很清楚。

現場媒體追問是否認同禁制區規定？劉世芳表示，請去看集會遊行法，條文寫的很清楚。針對陳姓女子在網路貼文「陳菊走了？」被高雄警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處，遭質疑執法過當，劉再強調，昨天講過了，請去問高雄市警方。

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